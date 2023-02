ADAC Rallye Nordbaden: Spektakuläre Drifts auf dem Hockenheimring

Hockenheim / Speyer. Bei der ADAC Rallye Nordbaden, die am Samstag, 11. Februar, erstmals auf dem Gelände des Hockenheimrings ausgetragen wird, geht auch die Beifahrerin Lisa Kiefer aus Speyer an den Start. Die 30-jährige gebürtige Landauerin ist Co-Pilotin bei Dennis Härle, der einen Opel Adam Cup steuert. Mit dem erst 20-Jährigen aus dem schwäbischen Abstatt fuhr Lisa Kiefer bereits im Vorjahr bei der Rallye Ulm mit. Dort feierte das Opel-Duo einen Klassensieg (RC5) und belegte den 29. Gesamtrang.

Lisa Kiefer zählt zu den erfolgreichsten Rallye-Beifahrerinnen in Deutschland und fährt mit einer Lizenz für den Motorsport Haßloch im ADAC Pfalz. Dort wurde sie im Jahr 2021 als Pfalzmeisterin geehrt und belegte im Vorjahr den zweiten Platz bei der Gesamtwertung.

ADAC Rallye Nordbaden in Hockenheim: Lisa Kiefer als Beifahrerin am Start

2022 ging Lisa Kiefer mit mehreren Piloten bei verschiedenen Rallyes an den Start, in dieser Saison startet sie zusammen mit dem 37-jährigen Raffael Sulzinger bei der Deutschen Rallye Meisterschaft (DRM), die am 31. März startet.

Lisa Kiefer aus Speyer zählt zu den erfolgreichsten Beifahrerinnen in der deutschen Rallye-Szene. Sie wurde 2021 Pfalzmeisterin und fährt mit einer Lizenz vom Motorsport Haßloch. © Sonnick

Zuvor findet am Samstag, 11. Februar zum ersten Mal die ADAC Rallye Nordbaden auf dem Gelände des Hockenheimrings im Motodrom statt. Motorsportbegeisterte können sich auf die Premiere freuen, nachdem die Veranstaltung eigentlich schon im Jahr 2021 hätte stattfinden sollen, aber wegen der Corona-Pandemie dann abgesagt und verschoben wurde.

Charakteristisch für die ADAC Rallye Nordbaden ist die spezielle Streckenführung, die – anders als im Rallyesport üblich – nicht über Wald- und Wiesenwege führt, sondern über verschiedene Streckenabschnitte und Geländebereiche des Hockenheimrings inklusive der Rallyecross-Strecke im Motodrom. An der ADAC Rallye Nordbaden werden bei der Premiere insgesamt 100 Teams teilnehmen.

Veranstaltet wird diese vom ADAC Nordbaden, sportlich wird sie im Format Rallye 35 mit mehreren Wertungsprüfungen durchgeführt. Für Fahrzeuge, die älter als 20 Jahre sind, wird es eine separate Retro-Wertung geben, bei der es um Gleichmäßigkeit statt um Bestzeiten geht. „Wir freuen uns sehr, mit der ADAC Rallye Nordbaden endlich loslegen zu können. Die für eine Rallye doch sehr ungewöhnliche Streckenführung ist sicherlichein Highlight der Veranstaltung, wir sind schon heute gespannt auf die vielversprechenden Wertungsprüfungen auf und neben der Rennstrecke“, so Marcus Maleck, Vorstandsmitglied beim ADAC Nordbaden und Organisationsleiter der ADAC Rallye Nordbaden.

ADAC Rallye Nordbaden in Hockenheim: Eine neue Ära

Bereits in den 1970er- bis 1990er-Jahren gab es die Rallye Nordbaden, damals durchgeführt vom Rheintal MSC Kirrlach-Wiesental. Bis zu ihrer letzten Ausgabe im Jahr 2002 fanden schon einzelne Wertungsprüfungen auf dem Hockenheimring statt. Mit einer außergewöhnlichen Streckenführung, die komplett auf dem Gelände der traditionsreichen Rennstrecke verläuft, läutet die Motorsportveranstaltung nun allerdings eine neue Rallye-Ära in der Region ein.

Die Premiere auf dem Ring soll zum Highlight für alle Rallye-Fans in der Umgebung werden. Die insgesamt100 Startplätze, aufgeteilt auf 70 Fahrzeuge in der Bestzeitrallye Rallye 35 und 30 Plätze in der Gleichmäßigkeitswertung der Retro-Rallye, waren innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Die Zuschauer können sowohl an der Strecke als auch im Fahrerlager hautnah mit dabei sein, der Eintritt ist kostenlos.

ADAC Rallye Nordbaden in Hockenheim: spektakuläre Drifts und seltene Einblicke

Die Startnummern der einzelnen Teilnehmer wurden bei der Rallye 35 in der Bestzeitwertung bis 15 durch den Veranstalter gesetzt, während die restlichen klassenweise folgen. Im Feld der Retro-Rallye wurden die Startnummern aufsteigend nach Baujahr vergeben. Denis Härle und Lisa Kiefer werden in ihren Opel Adam Cup mit der Nummer 52 an den Start gehen. Im Teilnehmerfeld sind neben zahlreichen Clubfahrern auch viele Personen ohne übergeordneten Stall. Mit Thiebaut Meyer und Beifahrer Florian Kammerer sind sogar zwei Teilnehmer aus Frankreich dabei. PS-Freunde können sich auf die verschiedensten Boliden freuen. Von diversen BMW M3 Modellen, über japanische Flitzer von Misubishi oder Honda bis hin zum leistungsstarken VW Golf III Gti bietet die Rallye eine umfassende Palette an Autos. Gleiches gilt für die Retro-Klasse, in der Kultwagen wie der Audi 80 oder der BMW E30 an den Start gehen.

Das Event startet um 11.30 Uhr und die Rallye-Fans dürfen spektakuläre Drifts und seltene Einblicke bei Vorbereitungen an den Fahrzeugen im Fahrerlager erwarten. An den insgesamt drei Wertungsprüfungsstrecken, die jeweils mehrfach vom Teilnehmerfeld befahren werden, sind separate Zuschauerzonen eingerichtet, welche vor Ort ausgeschildert sind. Der AMC Reilingen wird bei der Rallye für die Verpflegung der Besucher mit einem Stand im Fahrerlager sorgen. Die Parkplatzsuche wird dank etlicher Möglichkeiten ein leichtes Unterfangen. ms