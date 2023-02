Glücksgefühle-Festival in Hockenheim: Line-Up im Überblick

Hockenheim. Es wird ein Musik-Event, das die Rennstadt Hockenheim in dieser Form noch nicht erlebt hat: Vom 14. bis 17. September gibt sich das „Who is Who“ der deutschen Pop-, Hip-Hop- und EDM- (Electronic Dance Music) Szene beim Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring die Ehre. Bei dem von Ex-Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski organisierten Mega-Event sorgen insgesamt fast 40 deutschlandweit bekannte Künstler für Glücksgefühle im Motodrom.

Auf zwei Festival-Bühnen werden Künstler, die mit etlichen renommierten Musikpreisen ausgezeichnet wurden und gemeinsam über 100 Millionen Tonträger verkaufen konnten, performen. Auf der „Euphoria Stage“ kommen die Besucher in den Genuss von deutschem Pop und Hip Hop der Extraklasse, während Star DJs aus der EDM-Szene auf der „Cloud 9 Stage“ mit satten Rhythmen zum Tanzen animieren.

Glücksgefühle-Festival in Hockenheim: Diese Megastars holt Lukas Podolski ins Motodrom

Beide Bühnen können indes mit absoluten Stars der aktuellen deutschen Musikszene glänzen. Die „Euphoria Stage“ bietet eine vielversprechende Mischung aus hochkarätigen Rappern, Sunnyboys des Pop-Genres und stimmgewaltigen Ausnahmesängerinnen. Die „Cloud 9 Stage“ punktet hingegen mit verschiedenen EDM-Stilen, einem Loveparade-Veteranen und möglicherweise durch fliegende Backwaren und prickelnde Champagner-Duschen.

Glücksgefühle-Festival: Daten und Fakten Das Glücksgefühle-Festival findet von Donnerstag, 14. September, bis Sonntag, 17. September, auf dem Hockenheimring statt.

öffnet am Donnerstag, 14. September, um 12 Uhr, und schließt am Sonntag, 17. September, um 14 Uhr. Das Festivalgelände ist am Freitag, 15. September und Samstag, 16. September, von 10 bis 1 Uhr geöffnet.

ist am Freitag, 15. September und Samstag, 16. September, von 10 bis 1 Uhr geöffnet. Homepage des Glücksgefühle-Festivals Line-up Euphoria Stage: Marteria , Sido, Cro , Milky Chance, Sarah Connor , Clueso , Wincent Weiss , Gentleman, Nico Santos , Donots, Lea, Zoe Wees , Joris, Leony, Luna, Kayef, Kamrad

, Sido, , Milky Chance, , , , Gentleman, , Donots, Lea, , Joris, Leony, Luna, Kayef, Kamrad Cloud 9 Stage: Alle Farben, ATB , Felix Jaehn , Neelix, Paul van Dyk , Robin Schulz , Steve Aoki , Timmy Trumpet, Topic, Vize, David Puentez, Gestört aber Geil, Glockenbach, Harris & Ford , HBz, Mausio, Moguai, OBS, Stella Bossi , Younotus, Max Bering , Valentino West

Auch wenn das Tragen einer Maske in den vergangenen drei Jahren einen eher unbeliebten Ruf in der deutschen Bevölkerung erlangt hat, lässt Rapper Cro – nicht mit einer FFP-, sondern mit seiner Pandamaske – nichts über sein Markenzeichen kommen. Der aus Ostwürttemberg stammende Künstler bietet eine Mischung aus Rap und Popmusik und prägte seinen Stil als „Raop“. Sein wohl bekanntester Song ist „Easy“, der 2011 schnell zum Ohrwurm wurde.

Sido aka Paul Hartmut Würdig macht das Motodrom Hockenheim zu "seinem Block"

Der Berliner Rap-Star Sido ist einer der bekanntesten Künstler im Line-Up des Festivals. © picture alliance / dpa

Eine Vergangenheit mit Maske hat ein weiterer Künstler auf der „Euphoria Stage“, wenn diese auch in Form einer Totenkopfs etwas düsterer daher kommt. Sido alias Paul Hartmut Würdig legte nach Anfängen im Berliner Hip-Hop-Underground mit „Mein Block“ seinen ersten kommerziellen Erfolg ab. Mit dem Label „Aggro Berlin“, erfolgreichen Alben wie „Ich und meine Maske“ oder „Das goldene Album“ sowie mehreren Features mit bekannten deutschen Künstlern zählt der Berliner zu den ganz großen Stars der deutschen Hip-Hop- und Rap-Szene.

Zu den beiden Maskenmännern gesellt sich mit Marteria ein weiterer Stern am deutschen Rap-Himmel. Der auch als Marsimoto bekannte Künstler ist nicht nur ein begabter Fußballer, stand bereits kurz vor einem Profivertrag bei Hansa Rostock und hat eine Schauspielausbildung, sondern lieferte mit „Zum Glück die Zukunft“ 2010 und „Roswell“ 2017 bereits zwei Studioalben mit Gold-Status (ab 100.000 verkauften Tonträgern). Und für den Rapper ist der Hockenheimring kein Neuland: Bereits 2013 stand er beim Festival „Rock’n’Heim“ im Motodrom auf der Bühne.

Mit ihrer vielseitigen Stimmgewalt wird Sarah Connor, die bereits 2022 bei „Musik im Park“ in Schwetzingen war, auf der „Euphoria Stage“ ihre Songs zum Besten geben.

Nach Musik im Park in Schwetzingen kommt Pop-Diva Sarah Connor auch nach Hockenheim

Doch auf der „Euphoria Stage“ finden sich nicht nur wortgewandte Rapper ein. Mit Sarah Connor kommt eine der wohl vielseitigsten Sängerinnen Deutschlands in die Rennstadt. Ihr Repertoire reicht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache von Balladen wie „From Sarah with Love“ und der Pophymne „Vincent“ bis zu Nummer-Eins-Hits wie „From Zero to Hero“. Die Rhein-Neckar-Region ist der 42-Jährigen durchaus bekannt, schließlich war sie einer der Top-Acts bei „Musik im Park“ 2022 in Schwetzingen.

Das gilt auch für den Popsänger und Songwriter Wincent Weiss, der im vergangenen August im Schwetzinger Schlossgarten für besondere Momente sorgte. Der 30-Jährige stürmte zuletzt 2021 mit seinem Album „Vielleicht irgendwann“ an die Spitze der deutschen Charts. Ende 2022 veröffentlichte er die erste Single („Auf dem Grund“) von seinem vierten Album. „Irgendwo ankommen“ erscheint am 28. April 2023. Ihm zur Seite in der Riege der jungen deutschen Solosänger steht Nico Santos, der 2017 mit dem englischsprachigen Hit „Rooftop“ den Dreifach-Gold-Status erreichte. Der Singer-Songwriter beteiligt sich außerdem immer wieder an erfolgreichen Kollaborationen mit Stars der deutschen Hip Hop- und Pop-Szene. Als Bindeglied zwischen den Genres der „Euphoria Stage“ kommt zudem Clueso nach Hockenheim. Der Erfurter ist sowohl Sänger als auch Rapper und zählt mit fünf Gold- sowie einem Platin-Album zu den erfolgreichsten Künstlern im Glücksgefühle-Line-Up.

Glücksgefühle in Hockenheim – Lukas Podolski holt Künstler verschiedener Genres

Doch Lukas Podolski und seine Mitorganisatoren sorgen mit zwei Acts für genretechnische Abwechslung: So wird Gentleman das Publikum in die Welt des Reggae entführen und zum Alternative Rock geht es dank den Donots. Mit deutsch- und englischsprachigen Hits wie „Stop the Clocks“, „Calling“ oder „Eine letzte letzte Runde“ heizen die Jungs aus Ibbenbüren den Besuchern auf dem Hockenheimring ein. Ihre durchaus härteren Gitarren-Riffs und melodiösen Punk-Songs geben die Donots dabei nicht zum ersten Mal in Hockenheim zum Besten. Immerhin spielten sie bereits 2015 auf dem Rockfestival „Rock’n’Heim“.

Elektronisch wird es auf der „Cloud 9 Stage“: Dem Bühnennamen entsprechend sorgen dort einige Hochkaräter der EDM-Szene mit ihren Beats und Rhythmen dafür, dass sich die Festivalbesucher in den siebten Himmel tanzen können. Dabei sind auch verschiedene EDM-Stile vertreten: So präsentieren die DJs Alle Farben und Robin Schulz einen Mix aus Deep- und Tech-House, während ATB mit Einflüssen aus Dream-House, Trance, Ambient und Pop für Glücksgefühle sorgt.

Ergänzt wird das EDM-Line-Up noch durch Star-DJ Felix Jaehn und den Love-Parade-Veteranen Paul van Dyke, der hauptsächlich Trance spielt und einer der Vorreiter der Szene ist. Eine besondere Live-Show verspricht außerdem der US-amerikanische DJ Steve Aoki, der dafür bekannt ist, Menschen im Publikum mit Torten zu bewerfen oder Champagner in die Menge regnen zu lassen. Zudem sorgen weitere Top-Acts für genügend Variabilität auf der „Cloud 9“.

Wie auf der Homepage des Glücksgefühle-Festival zu lesen ist, garantieren die Veranstalter um Lukas Podolski und Co. insgesamt 40 Stunden Live-Musik. Das „größte Musikfestival Deutschlands“ steht im krassen Kontrast zu anderen Festival-Big-Playern wie „Rock am Ring“ oder dem „Wacken Open Air“. Erwartet werden über 100 000 Besucher, wovon bis zu 60 000 zusätzlich ihre Zelte auf den Campingplätzen aufschlagen sollen. Obwohl das Megaevent noch über sieben Monate entfernt ist, ist die Euphorie über die zahlreichen Musikstars im Line-Up groß und Hockenheim macht sich bereit, ein in diesem Maße nie zuvor dagewesenes Ereignis erfolgreich zu stemmen.