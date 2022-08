Anpacken für die Gemeinschaft beim Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar

Region. Nur noch knapp vier Wochen bis zum Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar: Rund 250 Mitmach-Projekte sind bereits für die achte Auflage der großen Ehrenamtsaktion am Samstag, 17. September, gemeldet. In mehr als 45 Städten und Gemeinden in Nordbaden, Pfalz und Südhessen wird gemeinsam für einen guten Zweck angepackt.

„Neben der Anmeldung für Freiwillige ist auch die Anmeldung für Projekte noch offen. Viele gemeinnützige Einrichtungen benötigen Hilfe bei ihren Vorhaben. Wir fordern gemeinnützige Organisationen, Kommunen und auch Unternehmen auf, gemeinsam mit weiteren engagierten Bürgerinnen und Bürgern mitzumachen und anzupacken“, erklärt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des federführenden Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar, in einer Pressemitteilung.

„Beim Freiwilligentag kann jeder gesellschaftliche Verantwortung übernehmen."

Die Möglichkeiten für das ehrenamtliche Tagesengagement sind dabei so vielfältig wie noch nie. Sie reichen von Renovierungs- und Verschönerungsprojekten in gemeinnützigen Einrichtungen oder auf öffentlichen Grünflächen über Tierschutzaktionen in freier Natur bis hin zu Installationsarbeiten von digitalen Programmen für Seniorinnen und Senioren.

„Beim Freiwilligentag kann jeder gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Lasst uns wieder gemeinsam vor Ort anpacken, Spaß haben und so einen neuen Leuchtturm der Solidarität schaffen!“, so Dr. Tilman Krauch, Vorstandsvorsitzender des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Wer mitanpacken möchte, kann sich unter wir-schaffen-was.de noch bis zum Abend vorm Freiwilligentag am 17. September für ein Herzensprojekt nach Wahl anmelden. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmenden das blaue „Wir schaffen was“-T-Shirt sowie freie Fahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.