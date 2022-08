Auszeichnung für Mitarbeiter der Stadt Hockenheim: Geballte Erfahrung für die Kommune

Hockenheim. Zum Teil über 40 Jahre sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Hockenheim bereits für die Verwaltung tätig. Nun gab es nach mehreren pandemiebedingten Verschiebungen beziehungsweise eingeschränkten Veranstaltungen wieder ein größeres Treffen, bei dem die Dienstjubilare gebührend gewürdigt werden konnten.

16 Ehrungen nahm Oberbürgermeister Marcus Zeitler im Restaurant Rondeau in der Stadthalle Hockenheim vor. Jeder der Geehrten bekam dabei von ihm und dem Personalratsvorsitzenden Johannes Lienstromberg einen Gutschein in Form einer Rennstadtkarte und einen Blumenstrauß überreicht.

Bei über 25 Jahren Tätigkeit im öffentlichen Dienst und bei der Stadt gab es als zusätzliche Belohnung eine Urkunde des Landes Baden-Württemberg.

Bei Kaffee und Kuchen wandte sich Oberbürgermeister Zeitler an die Geehrten: „Es ist nicht selbstverständlich, vor allem nicht in der heutigen Zeit, dass man einem einzelnen Arbeitgeber über einen so langen Zeitraum die Treue hält. Das hier versammelte Wissen, die Erfahrung und die Expertise sind von unschätzbarem Wert. Gemeinsam wurden zum Teil schwierige Entscheidungen getroffen, Wege für Neues bereitet, Probleme behoben und Projekte umgesetzt. Für Ihre Beharrlichkeit, Ihre Treue und Ihre Einsatzbereitschaft möchte ich mich bei Ihnen bedanken.“

Bei der Veranstaltung gab der Oberbürgermeister nicht nur einen Einblick in die Arbeit des Gemeinderats, er nahm sich auch die Zeit, die Wichtigkeit jedes Mitarbeiters sowie der jeweils betreffenden Bereiche hervorzuheben.

Geehrt für zehn Jahre Dienstjubiläum wurden Thimo Mass, Marina Hartmann, Elke Schollenberger, Martina Mroß, Yasemin Sahin und Marion Hoffmann. Für 20 Jahre Dienstjubiläum wurden geehrt Nina Unglenk-Baumann, Anke Joswig, Ivonne Jagemann und Irina Ilg. Bereits 25 Jahre im Dienst der Stadt stehen Stefan Wirth, Andreas Rothermel, Melanie Schaefer und Uta Wiesemann. 30 Jahre Dienstzeit kann Silke Auer vorweisen. Und für stolze 40 Jahre im Dienst der Stadt wurde Peter Heilmann geehrt. Ein Sinnbild für die harmonische Zusammenarbeit bei der Stadt. zg