Automaten schrecken Parkplatznutzer in Hockenheim auf

„Ein Unglück kommt selten allein“, mag manchem Autofahrer durch den Kopf gegangen sein, der in den vergangenen Tagen sein Fahrzeug an der Zehntscheune oder auf dem Messplatz abstellte. Kaum sind die Treibstoffpreise in bisher ungeahnte Höhen geklettert, wird nach dem Fahren nun auch das Parken teurer. Die Stadt hat an verschiedenen Stellen der Innenstadt Parkscheinautomaten aufstellen lassen, an denen bislang mit zeitlicher Begrenzung unentgeltlich geparkt werden konnte.

Was wie doppeltes Pech anmutet, ist allerdings eher ein glücklicher Aufschub – denn eigentlich war die neue Parkraumbewirtschaftung für den Jahresanfang beschlossen gewesen. Und das schon im Juli 2020. Ein Euro pro Stunde einheitlich in der Innenstadt, so lautete der Beschluss, der auf ein Jahrzehnt der Debatten und Gutachten folgte. Dass bislang noch „Frei Parken“ galt, geht auf Lieferverzögerungen zurück.

Wie Christoph Henninger, Leiter der Stabsstelle OB-Kommunikation, auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, waren die modernen Automaten seit geraumer Zeit bestellt. Allerdings stand der Zeitpunkt ihrer Lieferung – wie aktuell bei vielen anderen Produkten – lange Zeit in den Sternen. Bis sie dann überraschend doch geliefert und aufgestellt wurden, bevor die Stadt sich um die begleitende Beschilderung und Information der Öffentlichkeit kümmern konnte.

Die Verwirrung ließ nicht lange auf sich warten: Die Schilder, die noch auf die Parkberechtigung für zwei Stunden mit Parkscheibe hinwiesen, passten nicht zu den münzenschluckenden und kartenakzeptierenden Geräten. Also wurden sie kurzerhand teilweise überklebt – frei blieb nur die Zeit der Gebührenpflicht, die der bisherigen Parkscheibenpflicht entspricht.

Programmierung läuft noch nicht

Blieb allerdings die Frage, wie sich Parkplatznutzende korrekt verhalten sollten: zahlen oder Scheibe einlegen? Wer trotz ausgebliebener Information seiner brandneuen Zahlungspflicht nachkommen wollte, scheiterte dabei: „Die Automaten laufen noch nicht, es gibt technische Probleme bei der Programmierung“, klärt Christoph Henninger auf. Und fügt hinzu, dass bis auf Weiteres die bisherige Regelung gelte: Mit Parkscheibe sind zwei Stunden Stellplatznutzung zwischen 8 und 18 Uhr an Werktagen kostenfrei, an den Wochenende gibt es keine Beschränkung.

Henninger versichert auch, dass es eine ausreichend lange Vorlaufzeit geben werde, wenn die Automaten einsatzbereit sind und „gefüttert“ werden müssen: „Eine Ad-hoc-Umstellung auf Gebührenpflicht wird es nicht geben.“ Einen Zeitpunkt, wann die Kostenfreiheit endet, konnte er nicht nennen.

Mit der Neufassung der Parkgebührensatzung, die der Gemeinderat im Dezember 2021 verabschiedet hat, wurde zur Förderung des Einzelhandels für kurzfristige Erledigungen eine „Brötchentaste“ zum kostenlosen 15-minütigen Parken eingeführt. Ansonsten kosten angefangene zwölf Minuten jeweils 20 Cent. Zweck der Gebühr ist es übrigens, „die Nutzung des Parkraums auf öffentlichen Wegen und Plätzen durch eine möglichst große Anzahl von Verkehrsteilnehmern zu gewährleisten“.

Die bisher gültige Parkgebührenordnung war übrigens zum Jahreswechsel 2002 inkraftgetreten. Seither kosteten die angefangenen zwölf Minuten fünf Cent.