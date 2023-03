Blue Devils Cheerleader des HSV Hockenheim fahren zur DM

Die Blue Devils Cheerleader des HSV Hockenheim traten bei der baden-württembergischen Landesmeisterschaft der Cheerleader Vereinigung Deutschland (CVD) in Tübingen erstmals mit vier Teams an und maßen sich gegen starke Konkurrenz.

Eröffnet hatten die Hockenheimer Auftritte die jüngsten Sportlerinnen der Devils-Familie: Die sechs- bis zwölfjährigen Little Devils zeigten in der Kategorie Peewee Cheer neben Tanz, Sprüngen und turnerischen Elementen auch Stunts und erste Pyramiden. „Da die Mädchen teilweise zum ersten Mal an einer Meisterschaft teilnahmen, war die Nervosität entsprechend hoch, doch sie ließen sich dies nicht anmerken und lieferten ein mitreißendes Programm ab“, schreiben die Devils in ihrer Zusammenfassung der Meisterschaft. Lediglich 3,5 Punkte fehlten zu Rang sechs, Platz acht und neun hatten die Hockenheimerinnen deutlich hinter sich gelassen. Die Trainerinnen Ayleen Schmitt, Kim Seibert, Samantha Schulz und Nele Erb zeigten sich vom Auftritt ebenso begeistert, wie die mitgereisten Familien.

Die Junior Devils präsentierten ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm – ihre Routine – und zogen das Publikum mit ihrem Cheer – einem gemeinsamen Ruf, bestehend aus mindestens zwölf Wörtern mit passenden choreografischen Gestaltungen – in ihren Bann. Das Team startete zum zweiten Mal in der Mixed-Kategorie, da auch ein Junge Teil der Juniors ist. Die Devils überzeugten die Jury durch ein sauberes und fehlerfreies Programm und so sicherten sich die zwölf- bis 16-jährigen Juniors mit 143,5 Punkten den Landesmeister-Titel vor Herrenberg und Mannheim sowie die damit verbundene Qualifikation für die deutsche Meisterschaft am 6. Mai in Mühlheim an der Ruhr.

An Routinen feilen

„Das Team ist motiviert, in den kommenden Übungseinheiten gemeinsam mit seinen Trainerinnen Louisa Braun, Lena Kirrmaier, Saskia Baumann und Julia Vöhringer die gewonnene Erfahrung zu nutzen, um auf dem jetzigen Stand aufzubauen und die Schwierigkeit der Elemente zu erhöhen.“

Bei den Blue Devils, dem Senior-Team ab 16 Jahren, sorgten verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle für kurzfristige Änderungen im Programm. Die Frauen und Männer präsentierten ein Programm mit Wurfelementen und Pyramiden, wobei einige Unsicherheiten und Wackler der Jury nicht verborgen blieben. Die Cheerleader der Trainerinnen Silvana Haasis und Daria König landeten dadurch auf dem fünften und letzten Platz.

Den Abschluss der Hockenheimer Auftritte bildeten die Blue Devils Groupies. Das ursprünglich von Eltern der Cheerleader gegründete Team hat mittlerweile auch extern Mitglieder, die ihre Leidenschaft für den Sport entdeckt haben. Die Frauen und Männer zwischen 30 und 60 Jahren begeisterten mit ihrem kreativen Programm in der Kategorie Master Mixed Cheer nicht nur die Jury und die HSVler, sondern sorgten generell in der Tübinger Paul-Horn-Arena für tosenden Applaus. Als einzige Teilnehmer in dieser außergewöhnlichen Kategorie haben sich die Hockenheimer unter dem Trainerduo Sarah Haberbosch und Marc König automatisch für die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Während für die Peewees und Seniors nun die neue Saison startet, bereiten sich die Juniors und Masters motiviert auf die Meisterschaft in Mühlhausen vor, bei der sie ihr Können unter Beweis stellen wollen.

Die Devils freuen sich zudem über Zuwachs: Die Cheerleader-Familie ist durch ein fünftes Team bereichert worden – die Tiny Devils, die drei- bis sechsjährige Kinder spielerisch ans Cheerleading heranführen sollen.