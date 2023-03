Das Leben von Jesus als Schauspiel in Hockenheim

Hockenheim. 15 Laienschauspieler der Evangelischen Gemeinschaft Hockenheim spielen am Sonntag, 2., und Montag, 3. April, das Leben von Jesus. Das gesamte Markusevangelium aus der Bibel wird in 90 Minuten dargestellt – ohne Requisiten, ohne Kostüme und mit der Bibel als Drehbuch.

Hockenheimer erhalten erlebnisorientierten Zugang zum Evangelium

Gespielt wird in einem Rundtheater: in der Mitte, den Gängen und hinter dem Publikum. Der Zuschauer befindet sich mitten im Geschehen und das Evangelium kann hautnah erlebt werden. Das Markustheater stellt einen erlebnisorientierten Zugang zum Evangelium her und führt zu einer Beschäftigung mit den Kernaussagen des christlichen Glaubens, heißt es in einer Pressemitteilung der Evangelischen Gemeinschaft.

Die Aufführungen finden jeweils um 19.30 Uhr in der Luisenstraße 13 statt. Das Stück wird für Zuschauer ab zwölf Jahren empfohlen, der Eintritt ist frei.

Das Markustheater ist ein Projekt der Evangelischen Gemeinschaft „Gemeinde zum Leben“ in Zusammenarbeit mit der Studentenmission in Deutschland (SMD) mit dem gemeinsamen Ziel, zu einem glaubwürdigen, intellektuell verantworteten Christsein zu inspirieren. Die Evangelische Gemeinschaft lädt alle Interessierten zu den Aufführungen ein.