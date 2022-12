Delegation aus Commercy in Hockenheim zu Gast: 2023 bringt großes Jubiläum

Hockenheim. Einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung hießen gemeinsam mit Matthias Stier vom Freundeskreis Hockenheim-Commercy und weiteren Vertretern der Hockenheimer Vereine am Weihnachtsmarkt-Wochenende die Delegation rund um Bürgermeister Jérôme Lefevre aus der Partnerstadt Commercy bei ihrem Besuch willkommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei einem Gang über den Hockenheimer Advent wurden alle Buden gemeinsam mit Bürgermeister Jakob-Lichtenberg begutachtet und einige Zeit am Stand des Geburtsorts von Karl May – Hockenheims sächsischen Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal – verbracht. Im Innenhof des Restaurants Rondeau tauschten sich die Gäste bei einer gemütlichen Tasse Glühwein über Neuigkeiten aus.

Hockenheim und Commercy: Partnerstädte tauschen sich aus

Beim gemeinsamen Essen im Rondeau begrüßte Thomas Jakob-Lichtenberg die Gäste aus der Partnerstadt offiziell, sein französischer Kollege Jérôme Lefevre bedankte sich für den freundlichen Empfang und freute sich vor allem auf gemeinsame Gespräche. Während des Abendessens fand bei weihnachtlicher Atmosphäre ein reger Austausch zwischen den Gästen und den Hockenheimer Vereinsrepräsentanten statt.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Historisches Rathaus Freundeskreis Speyer-Ravenna organisiert Weihnachtsmarkt Mehr erfahren Freundeskreis Hockenheim-Commercy Bei jungem Wein an alte Freundschaften erinnert Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ehrung Blutspenderehrung: Reinhard Bertram macht sogar Oberbürgermeister Zeitler sprachlos Mehr erfahren

Der Sonntagmorgen war der Höhepunkt des gesamten Besuches, denn es wurde die Charta im Ratssaal unterzeichnet. Dafür wurden die einzelnen Punkte noch einmal auf Französisch und Deutsch durchgesprochen und das Jahresprogramm für 2023 in trockene Tücher gepackt.

Hockenheim und Commercy: Einige Highlights stehen an

Die Freundeskreise beider Städte können sich auf zahlreiche Begegnungen freuen. Erstmals seit der Pandemie finden wieder etliche Veranstaltungen zwischen den befreundeten Vereinen und den Städten statt. Highlights sind der Schüleraustausch im Dezember, der auch noch dieses Jahr stattfinden wird sowie die Fahrt des Freundeskreises nach Commercy am 14. und 15. Mai, die 2023 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert und als „Fête de l’Europe – 50 ans de jumelage“ begangen wird.

Außerdem findet wieder die beliebte Fahrradtour nach Commercy an Christi Himmelfahrt statt. Das Treffen der Freundeskreise auf halben Weg in La Bresse, eine Wein-Degustation mit Axel Heidrich im Pumpwerk sowie ein weiteres Treffen im September, der Beaujolais-Abend im November in Hockenheim und der Besuch des Nikolaus-Marktes in Commercy finden kommendes Jahr außerdem statt. Damit ist der Kalender nach dem Corona-bedingten Verzicht für das kommende Jahr prall gefüllt.

Hockenheim und Commercy: Charta unterzeichnet

Die Charta wurde dann einvernehmlich angenommen. Nach der Unterzeichnung stand noch ein weiteres Highlight auf dem Programm: eine Führung durch das HÖP-Gelände. Hier konnte die Expertin Sophie Lefort, Projektleiterin im Regierungspräsidium Karlsruhe für Hochwasserschutz und als französische Muttersprachlerin die Wunschbesetzung für diese Gästeführung, interessante Fakten über die biodiversen Gegebenheiten in dem Gelände liefern. Die deutsche Führung übernahm, ebenfalls sehr hochkarätig, Uwe Heidenreich als ausgezeichneter Kenner der Natur im HÖP-Gebiet.

Nach der rund einstündigen Tour klang der Abend bei einem gemeinsamen Abendessen im Restaurant „Zur Pfalz“ gemütlich aus. Weiteren Reden und eine Geschenkübergabe seitens der französischen Gäste folgten, bevor diese sich wieder auf den Heimweg nach Frankreich machten.

Das war für alle Anwesenden ein rundum gelungenes Wochenende und die Vorfreude auf nächstes Jahr mit vielen Aktivitäten samt Jubiläum steigt bei allen Beteiligten.