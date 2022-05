Der Weg für das Hockenheimer „Stadtpark“-Projekt ist frei

Der Umwandlung der seit April 2019 geschlossenen „Brauerei zum Stadtpark“ in 16 Wohnungen steht nichts mehr im Weg: Der Gemeinderat hat den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Stadtpark Hockenheim“ als Satzung beschlossen und damit die rechtlichen Voraussetzungen für das Projekt geschaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In zwei Baukörpern sollen Wohnungen mit Flächen zwischen 70 und 130 Quadratmetern entstehen. Fünf Einheiten sind im denkmalgeschützten Altbau geplant, weitere elf in einem Neubau in zweiter Reihe. Ein zentrales Treppenhaus soll Alt- und Neubau verbinden. Wie Fachbereichsleiter Christian Engel berichtete, gingen in der Offenlage keine Stellungnahmen von Bürgern ein, nur Behörden und Träger öffentlicher Belange hatten sich gemeldet. Bedenken des Wasserrechtsamts wegen möglicher Altlasten durch den Betrieb von Brauerei und Schlachtanlagen im hinteren Bereich seien per Gutachten entkräftet worden. mm

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Biodiversität Die Wildnis einer Wiese im Wohngebiet Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Stadtgeschichte Im "Stadtpark" schlug das gastronomische Herz von Hockenheim Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Hockenheim „Stadtpark“ wird vom Gasthaus zur Wohnstätte Mehr erfahren