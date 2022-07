DJK-Biergarten verspricht „schönsten Sonnenuntergang“ von Hockenheim

Strahlender Sonnenschein, bestes Biergartenwetter – unter diesen Bedingungen begrüßte der DJK-Vorsitzende Siegfried Kahl die zahlreichen Gäste und Freunde von Wirtin Monika Böller und Team sowie der DJK. Besondere Grüße gingen an Oberbürgermeister Marcus Zeitler, Oskar Stephan als Vorsitzenden der ASG Triathlon Hockenheim und Jochen Nerpel vom Hockenheimring.

Menschen eine Freude zu bereiten und ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, das gelingt Monika Böller kulinarisch und mit ihrer herzlichen Art, die DJK Hockenheim stellt mit ihrem Sportplatz und „dem schönsten Sonnenuntergang Hockenheims“, wie Vorsitzender Siegfried Kahl meint, den äußeren Rahmen dazu.

Einen Ort der Begegnung wollte die DJK mit der Erweiterung schaffen, wo man sich gerne trifft und niederlässt und die Blicke schweifen lässt. Den vielen Sportlerinnen und Sportlern darf gerne über die Schulter geschaut werden, wenn die Leichtathleten ihre Runden drehen, Sprints absolvieren, weitspringen oder den Speer in den Wind legen.

Die DJK ist bunt, vielfältig und offen für neue Ideen, erklärte Kahl bei der Eröffnung. So wurde gerade eine Kooperation mit der ASG Triathlon Hockenheim ins Leben gerufen, die mittwochs mit besonderen Laufeinheiten Intervalle trainiert. Für zwei Monate hat auch die B-Jugend des FV 08 ein vorübergehendes Domizil gefunden, da deren Plätze gerade gesperrt sind. Die DJK-Verantwortlichen freuen sich über Leben auf ihrem Platz und in der Sporthalle.

Ein solches Projekt erfordert Teamarbeit in allen Belangen, mit den Brauereien Schmucker in Person von Stefan Hohmann, und Dachsenfranz (Tilmann Werner) hat man gute Partner an der Seite, die sofort von der Idee begeistert waren. Christoph Kühnle war mit seinem Team ebenso am Start und sorgte für zusätzlichen Raum, während der Ehrenvorsitzende Ludwig Hurst die Lampen, mit Solar ausgestattet, montierte und das gesamte Vorstandsteam die Ideen und Umsetzung unterstützte.

Oberbürgermeister Marcus Zeitler lobte die einzigartige Gastlichkeit bei Monika Böller und ihrem Team und bedankte sich für das große Engagement der DJK Hockenheim.

Rückgrat der Gesellschaft

Die Vereine seien das Rückgrat der Gesellschaft, sie gelte es immer so gut wie möglich zu unterstützen, hier würden Ehrenamt gelebt und viele ideelle Werte geschaffen. Nur als Team funktioniere ein Verein und auch die Gesellschaft wachse hier wieder besser zusammen.

Den Fassbieranstich bewältigte der OB mit Bravour und gab so den Startschuss für gemütliche Stunden bis zum frühen Nachmittag bei Weißwurst und Brezeln. Mit ihrem eigenen Charme, Humor und Musik warteten die Pfälzer Schobbepetzer auf, die für die musikalische Untermalung sorgten. ska