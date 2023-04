Drei neue Vizepräsidenten beim Freundeskreis Hockenheim-Commercy

Hockenheim. Ganz im Zeichen von Ehrungen und Verabschiedungen stand die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises Hockenheim-Commercy. Nach der Begrüßung der zahlreichen Mitglieder durch Präsident Matthias Stier im bis auf den letzten Stuhl besetzten Nebenzimmern im Stadthallenrestaurant „Rondeau“ gaben zu Beginn Barbara Itschner die stellvertretende Vorsitzende und Christel Schmelz vom Kinderschutzbund Hockenheim einen Überblick über ihre Arbeit und wie die Spende des Freundeskreises aus dem Erlös des Benefizkonzerts mit dem Musikkorps der Bundeswehr im letzten Jahr verwendet wird.

Besonders wichtig ist die Unterstützung für Familien in Trennungssituationen und von Alleinerziehenden. Zu den Projekten gehören auch Hausaufgabenbetreuung und die Möglichkeiten von Familienpatenschaften. Nadine Grimmig, die städtische Integrationsbeauftragte, erläuterte die Aufgaben und geplanten Projekte wie das Asylnetzwerk, die Fahrradwerkstatt und das Wiederaufleben des Cafe Komm im Lutherhaus. Sie erwähnte auch die geplante Zusammenarbeit mit dem Kinderschutzbund im Bereich Patenschaften für Familien und Kinder.

Freundeskreis Hockenheim-Commercy besichtigt DRK Rettungswache im Auchtergrund

Aufgrund der Spende an die Obdachlosenhilfe des DRK können die Freundeskreis-Mitglieder die neu erbaute Rettungswache im Auchtergrund besichtigen, über den Termin werden die Mitglieder noch informiert.

Matthias Stier erinnerte an die aufwendige Organisation des Benefizkonzertes, das noch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie stattfand, aber hervorragend abgelaufen sei. Dies gelang nur, weil alle an einem Strang zogen, sagte Stier und spannte damit den Bogen zum aktuellen Stand im Verein.

Die Besucherzahlen der Veranstaltungen, besonders der Weinprobe, die am 6. Mai im Pumpwerk stattfindet, und des Beaujolais-Abends im November seien immer sehr gut. Besonders erfreulich fand Stier die Tatsache, dass der Tagesausflug nach Straßburg schnell ausgebucht war.

Die Geehrten 40 Jahre Mitgliedschaft: Renate und Robert Becker, Doris und Hans-Peter Lühmann, Udo und Bärbel Vetter. In Abwesenheit: Gustav Schrank, Josef Diller, Thea Hoffmann, Uta und Heinz Jahnke sowie Josefa und Roger Kreimes. 25 Jahre: Ingeborg Auer und Karl Peter. In Abwesenheit Alice Balonier und Marliese Mechler. 25 Jahre Präsidiumstätigkeit: Lioba Christ. Zehn Jahre: Christiane Löffler und Albert Kneis. mst

In Zukunft können Veranstaltungen wie der Hockenheimer Mai nur mit einer größeren Anzahl Helfer gestemmt werden. Sehr erfreulich ist daher die Tatsache, dass nach der Jahreshauptversammlung gleich Mitglieder ihre Hilfe angeboten haben. So kann der Freundeskreis optimistisch in die Zukunft des Vereines blicken.

Für das Treffen mit den Freunden aus Commercy in La Bresse sind noch Plätze frei

Christa Greif gab als Schriftführerin einen Überblick über die breit gefächerten Veranstaltungen des Vereins. Sie erwähnte die Radtouren, das Boulespiel und der französischen Gesprächskreis. Zum Treffen am 10. und 11. Juni in La Bresse mit den Freunden aus Commercy sind noch wenige Zimmer frei.

Lioba Christ gab einen detaillierten Bericht über den Kassenbestand. Wie erwartet fiel der Bericht der Kassenprüfer Karl-Heinz Träutlein und Christian Ryll ohne Beanstandung aus.

Groß war die Überraschung, als das Ausscheiden der Vizepräsidenten Jochen Christ, Lioba Christ und Christa Greif bekannt gegeben wurde. Zusammen mit Beisitzer Thomas Claus waren die vier Mitglieder 61 Jahre im Präsidium tätig. Ein Verlust, so Matthias Stier, den man schwer ersetzen kann, denn jeder habe mehr geleistet, als es seiner Tätigkeit auf dem Papier ausdrückte. Lioba Christ und Christa Greif hatten bereits mit dem Gründer des Vereins Adolf Stier im Präsidium zusammengearbeitet.

Die Gewählten Präsident: Matthias Stier. Vizepräsident und Schriftführer Christian Ryll. Kassiererin Karin Kneis. Beisitzer: Doris Lühmann, Manfred Bühler, Fred Hoffman, Albert Kneis und (neu) Michael Sauer. Internetbeauftragte Christiane Löffler. mst

Mit Präsenten wurden alle ausscheidenden Präsidiumsmitglieder verabschiedet. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der neuen Präsidiumskandidaten begannen die Neuwahlen. Groß war die Erleichterung, dass alle Posten besetzt werden konnten. Als Beisitzer ist Thomas Claus ausgeschieden, jedoch steht er für die Vorbereitung und Durchführung der Radtouren des Vereins weiterhin zur Verfügung. Das Schlusswort hatte Jochen Christ, der seine berufliche Veränderung erläuterte und sich deshalb von den Mitgliedern verabschiedete. zg/mst