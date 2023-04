Ein Hoch aufs Hockenheims Partnerstadt Longuedoc

Hockenheim. Es ist wieder so weit, stellt der Freundeskreis Hockenheim-Commercy in einer Pressemitteilung fest und lenkt den Blick auf die Woche der Städtepartnerschaft, die traditionell mit einer Weinprobe aus einem der berühmten Weinanbaugebiete Frankreichs startet. In diesem Jahr am Samstag, 6. Mai, mit Weinen aus dem Longuedoc-Roussillon.

Das Longuedoc-Roussillon bildet ein großes natürliches Amphitheater zwischen dem Zentralmassiv und dem Mittelmeer – von der Rhone bis zur spanischen Grenze. Der Wein findet hier unter dem Einfluss des mediterranen Klimas optimale Bedingungen vor, neben den vielen Sonnenstunden sind vor allem die oft starken Winde typisch für das Klima. War die Region einst eher für Massenweine bekannt, steht die Region heute für moderne, qualitativ hochwertige Weine mit klarem Profil.

Nur eine Rebsorte

Wesentlich für den Erfolg ist eine Besonderheit, die sonst eher ungewöhnlich für französische Weine ist, sie werden vorwiegend rebsortenrein ausgebaut, das heißt, es wird nur eine Rebsorte verwendet. Deshalb kommen bei der Weinprobe insbesondere auch die für die Region typischen roten Rebsorten Gre-nache Noir, Carignan, Mourvedre, Syrah und die Viogner-Rebe als Weißwein zur Verkostung.

Und natürlich darf der berühmte Vin Doux naturel – ein Süßwein der besonderen Art – nicht fehlen.

Gemeinsam mit dem passenden Käse soll die Weinprobe wieder zu einem echten Gaumengenuss werden. Sie findet am Samstag, 6. Mai, 19.30 Uhr im Pumpwerk Hockenheim statt.

Der Freundeskreis Hockenheim-Commercy lädt zu der Verkostung alle Weinfreunde ein, ist für jedermann offen, wobei aus organisatorischen Gründen eine Anmeldung bis Montag, 1. Mai, bei Karin Kneis, Telefon 06205/67 93, oder Doris Lühmann, Telefon 06205/1 21 87, erforderlich ist.