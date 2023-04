Obstbäume für Hockenheimer Bürger

Hockenheim. Nach dem tollen Erfolg im vergangenen Jahr möchten Mitglieder der CDU Hockenheim auch in diesem Jahr bis zu zehn zirka 80 bis 100 Zentimeter große Obstbaumsetzlinge an Hockenheimer Familien verschenken. Und das Besondere an der Aktion: Der Setzling wird nicht nur geliefert, sondern wird auf Wunsch sogar vor Ort eingepflanzt. Wie schon im Vorjahr heißt es: Das Gute mit dem Nützlichen verbinden.

„Wir sprechen damit bewusst junge Familien an, die gemeinsam mit ihren Kindern einen Obstbaum im eigenen Garten pflanzen wollen, um später gemeinsam die Früchte zu ernten“, so die stellvertretende CDU-Vorsitzende Bärbel Hesping. Weiterhin möchte man auch alle Hockenheimer ansprechen, die ihr Grundstück oder ihren Garten auflockern wollen. „Es ist nur ein kleiner Beitrag gegen den Insektenschwund, aber jeder Baum zählt“, fasst CDU-Fraktionssprecher Markus Fuchs zusammen.

Zur Teilnahme genügt eine kurze Anmeldung. Das entsprechende Formular kann über die CDU-Webseite www.cdu-hockenheim.de oder telefonisch bei Bärbel Hesping unter Telefon 06205/10 21 11 angefordert werden. Die ersten zehn Anmeldungen bekommen einen Setzling. Die Aktion läuft bis zum 6. Mai.

Die CDU Fraktion sieht diese Aktion als Ergänzung zu den öffentlichen Streuobstwiesen. Nun wendet man sich bewusst an die Bevölkerung in der Hoffnung, dass auch auf Privatgrundstücken wieder mehr Obstbäume gepflanzt werden. Denn mit jedem Baum wird auch ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und zum Erhalt der Artenvielfalt geleistet.