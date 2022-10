Fabian Schiller triumphiert bei ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring

Hockenheim. Zum letzten Lauf beim Finale zum ADAC GT Masters auf dem Hockenheimring holte sich Ayhancan Güven im Porsche 911 GT3 die Bestzeit im Qualifying. Der Türke hatte am Samstag mit seinem Teamkollegen Christian Engelhart (Starnberg) das erste Rennen gewonnen und musste dafür 20 Kilo Erfolgsballast für das zweite Rennen zuladen. Doch schon in der ersten Runde wurde er vom Franzosen Jules Gounon im Mercedes-AMG GT3 überholt. Gounon ging als Führender zum Boxenstopp und sein Teamkollege Fabian Schiller aus Troisdorf konnte den Vorsprung verteidigen und gewann das letzte Saisonrennen bei schönen Herbstwetter und vor 26 000 Zuschauern im badischen Motodrom. Mit dem vierten Saisonsieg holten sich die beiden Mercedes-Piloten Gounon und Schiller die Vizemeisterschaft beim ADAC GT Masters.

Spannende Rennen

Nach dem Erfolg gratulierte Alex Schiller, der früher bei Motorradrennen in der Pro Superbike-Serie auf dem Hockenheimring an den Start ging, seinem Sohn zum Finalsieg. Den zweiten Platz im Rennen belegten die Audi R8-Piloten Ricardo Feller (Schweiz) und Jusuf Owega aus Köln mit 1,892 Sekunden Rückstand. Dritte mit 3,525 Sekunden Abstand wurden der Italiener Marco Mapelli und Maximilian Paul aus Dresden im Lamborghini Huracan GT3, die in der letzten Runde noch Engelhart und Güven überholten und sich wie am Samstag den dritten Platz auf dem Podium holten.

Die Teamwertung sicherte sich beim Finale in Hockenheim das Emil-Frey-Racing-Team aus der Schweiz, die Lamborghini-Autos an den Start brachten und sich gegen das Landgraf-Mercedes-Team aus Mainz durchsetzten. Pech hatte der neue Titelträger Raffaele Marciello, der im zweiten Lauf seinen Mercedes wegen einer gebrochenen Radaufhängung abstellen musste.

Fabian Schiller siegt mit seinem Mercedes am Sonntag im zweiten Lauf. © Sonnick

Beim Porsche Carrera Cup gewann auch am Sonntag der Niederländer Larry ten Voorde und feierte damit einen Doppelsieg. Den zweiten Platz belegte wie am Samstag der Däne Bastian Buus vor dem Luxemburger Dylan Pereira. Als Vierter kam der 21-jährige Laurin Heinrich aus Kürnach ins Ziel, der damit Porsche-Carrera-Cup-Gesamtsieger wurde.

Im erstmals durchgeführten Prototype Cup Germany feierten Torsten Kratz und Leonard Weiss auf einem Duqueine D08 vom WTM-Racing-Team einen Doppelsieg. Den Gesamtsieg holten sich mit einem vierten Platz der 25-jährige Marvin Dienst aus Lampertheim mit seinem Teamkollegen Berkay Besler im Ligier vom Toksport-WRT-Team. Der 20-jährige Stuttgarter Donar Munding wurde mit seinem Teamkollegen Matthias Lüthen aus Hamburg auf einem Duqueine D 08 vom Mühlner Motorsport-Team Fünfter und gewann die Junior-Wertung.

Gedenkminute für Mateschitz

Im letzten Lauf der ADAC GT4 Germany-Serie gewannen die Porsche 718 Cayman-Piloten Lukas Schreier (Leipzig) und Finn Zulauf (Königstein im Taunus) von AVIA W&S Motorsport vor Mike David Ortmann (Ahrensfelde) und Hugo Sasse aus Aschersleben im Aston Martin vom Prosport Racing Team, die damit die neuen ADAC GT4 Champions sind.

In der ADAC TCR Germany-Serie feierte der Pole Szymon Ladniak am seinen dritten Saisonsieg und wurde Junior Champion. Die Schwedin Jessica Bäckman errang als Zweite mit nur zwei Punkten Rückstand die Vizemeisterschaft. Vor dem Rennen gab es eine Schweigeminute zu Ehren von Red-Bull-Mitbesitzer Dietrich Mateschitz.

