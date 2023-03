Fahrradcodierung im Hockenheimer Büro von SPD-Abgeordneten Born

Hockenheim. Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) lädt am Freitag, 17. März, gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club Rhein-Neckar (ADFC) die Bürgerinnen und Bürger in sein Wahlkreisbüro ein. Nach dem erfolgreichen Wintercheck im vergangenen Herbst hat der SPD-Abgeordnete diesmal den ADFC für eine Fahrrad-Codieraktion gewinnen können. Wer sein Fahrrad vor Diebstahl schützen möchte, ist eingeladen, zwischen 15 und 18 Uhr in die Schwetzinger Straße 10 in Hockenheim zu kommen, um es mit einer persönlichen Codenummer versehen zu lassen.

„Codierte Fahrräder sind als Diebesgut schwerer zu verkaufen. Mit diesem Code ist es ein Leichtes, Fahrrad und rechtmäßigen Besitzer einander zuzuordnen“, versichert Michael Fröhlich, Geschäftsführung des ADFC Rhein-Neckar, der für die Aktion nach Hockenheim kommt. Unterstützt wird er von einem Mitstreiter aus Schwetzingen, wo sich am 23. März eine neue Ortsgruppe des ADFC gründen wird, um künftig noch mehr Präsenz vor Ort zu zeigen.

Aktion in Hockenheim soll Aufklärungsquote steigern

Bei der Codierung wird eine „Eigentümer-Identifizierungs-Nummer“ in den Metallrahmen des Rades eingraviert. Durch diesen Code kann die Polizei im Falle eines Diebstahles den Besitzer ermitteln. Potenzielle Diebe abzuschrecken, ist in Anbetracht einer Aufklärungsquote für Fahrraddiebstähle in Deutschland von etwa 15 Prozent eine sinnvolle Maßnahme. Durch eine Codierung steigt diese Aufklärungsquote.

Gerade für teure Fahrräder ist die Diebstahlsprävention besonders relevant. Mit dem Trend zu teureren Fahrradmodellen wie E-Bikes hat sich auch der durchschnittliche Schaden, der durch einen Fahrraddiebstahl entsteht, in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt.

„Wer sein Fahrrad registrieren lässt, schützt es. Die Codieraktion ist deshalb ein tolles Angebot an alle, denen ihr Fahrrad lieb und teuer ist“, lädt Born ein, an der Aktion teilzunehmen und in seinem Wahlkreisbüro vorbeizuschauen. „Fahrradfahren ist beliebt wie nie zuvor und ein wichtiger Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilität. Deshalb freue ich mich, dass der ADFC sich zu dieser Aktion bereiterklärt hat,“ sagt der Wahlkreisabgeordnete und ergänzt: „Mobilität bedeutet Teilhabe und ist essenziell für unsere demokratische Gesellschaft. Das Bemühen um nachhaltige Mobilität ist deshalb auch ein Einsatz für eine starke Demokratie.“

Für die Codierung soll der Kaufnachweis mitgebracht werden

Zur Codierung muss ein Ausweis zur Identifikation sowie ein Kaufnachweis mitgebracht werden. Sollte ein solcher mehr vorhanden sein, muss über ein Formular bestätigt werden, wer Eigentümer des Fahrrads ist. Die Codierung kostet 13 Euro pro Rad und 3 Euro für einen Akku. ADFC-Mitglieder zahlen 6 Euro für die Codierung ihres Rads. Born subventioniert jede Codierung mit 2 Euro.

Die Codierung dauert ungefähr 20 Minuten. Diese Zeit lässt sich mit einem Kaffee und einem süßen Snack ebenso gut überbrücken wie mit einem Fachgespräch mit den Fahrradexperten. Am späten Nachmittag wird Born selbst vor Ort sein. „Jedes Gespräch ist wichtig für mich, um das, was die Menschen in meinem Wahlkreis beschäftigt, mit nach Stuttgart zu nehmen und in Politik zu übersetzen, die bei den Bürgern ankommt“, freut sich der SPD-Politiker auf die persönlichen Begegnungen bei der Codieraktion.