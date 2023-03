Handysammelaktion im Hockenheimer Büro von Daniel Born

Hockenheim. Mehr als 200 gebrauchte Handys weniger schlummern nun ungenutzt in den Schubladen der Haushalte in Daniel Borns Wahlkreis: Dank der Beteiligung des Landtagsvizepräsidenten an der „Handy-Aktion Baden-Württemberg“, der erfolgreichen Sammelaktion für gebrauchte Mobiltelefone verschiedener Organisationen aus Kirche und Zivilgesellschaft in Baden-Württemberg, liegen sie jetzt in einer Sammelbox im Wahlkreisbüro des SPD-Landtagsabgeordneten. Ab 13. März werden sie einem geordneten Recyclingverfahren zugeführt, bei dem wertvolle Rohstoffe zurückgewonnen werden.

Das Recycling ausgemusterter Handys lohnt sich, denn es ist aufwendig, Seltene Erden und Edelmetalle wie Kobalt, Silber, Kupfer, Gold und Coltan für neue Smartphones zu gewinnen. Der Prozess schadet der Umwelt, die Arbeitsbedingungen der Menschen in den Minen sind häufig miserabel und die Profite fließen oft in die Finanzierung bewaffneter Gruppen, die die Zivilgesellschaft terrorisieren.

Aktion in Hockenheim für Nachhaltigkeit und Schutz der Menschenrechte

„Die Teilnahme an der ,Handy-Aktion Baden-Württemberg’ senkt den Rohstoffverbrauch und schützt Menschenrechte und Frieden weltweit. Der Erlös fließt in Projekte, die Ausbildung für junge Menschen in Äthiopien, Anpassungen an den Klimawandel in Uganda und den Ausbau der Gesundheitsversorgung im Kongo ermöglichen. Die tolle Resonanz für dieses Nachhaltigkeitsprojekt freut mich sehr“, resümiert Born und hofft auf einen ebenso gelungenen Endspurt. „Hier gehen Nachhaltigkeit, globales Verantwortungsbewusstsein und Demokratieförderung Hand in Hand“, wirbt SPD-Bildungsexperte Born dafür, sich noch bis zum Ende der Rückgabeaktion daran zu beteiligen.

Die Sammelaktion im Wahlkreisbüro des hiesigen Abgeordneten läuft noch bis zum kommenden Montag, 13. März. Bis dahin sind Bürger, die ein ausrangiertes Smartphone zu Hause aufbewahren, eingeladen, es montags bis mittwochs von 10 Uhr bis 16 Uhr und donnerstags von 10 Uhr bis 18 Uhr in der Schwetzinger Straße 10 in Hockenheim abzugeben.

