Globus-Markt in Hockenheim erfreut sich großer Beliebtheit

Stabwechsel an der Spitze des Globus-Marktes im Talhaus: Geschäftsleiter Peter Wessalowski wechselt in den Schwesterbetrieb nach Neustadt, sein Nachfolger wird Francesco Brai. Wie zuvor schon Wessalowski kommt auch Brai aus der Niederlassung in Wiesental – beide haben dort ihr Handwerk von der Pike auf gelernt.

AdUnit urban-intext1

„Zusammen sind wir fast 60 Jahre in dem Unternehmen“, stellt Wessalowski im Gespräch mit unserer Zeitung mit Blick auf seinen Nachfolger fest. Der scheidende Geschäftsleiter begann seinen Berufsweg vor 30 Jahren bei Globus in Wiesental und erklomm im Lauf der Jahre mit Hilfe zahlreicher Fördermöglichkeiten Zug um Zug die Karriereleiter. 13 Jahre lang war dabei Jürgen Groß sein Chef, bevor der Geschäftsleiter Wiesental verließ und nach verschiedenen leitenden Positionen innerhalb des Unternehmens als Geschäftsleiter nach Neustadt ging, eines der umsatzstärksten Globus-Häuser in Deutschland. Nun geht Groß in den wohlverdienten Ruhestand, wird Wessalowski sein Nachfolger, womit sich in dessen Augen der Kreis schließt: „Es ist eine Ehre für mich, ihn beerben zu dürfen“, zollt er seinem alten Chef großen Respekt.

Nur zwei Jahre leitete er die Hockenheimer Niederlassung, doch hat er in dieser Zeit viel bewegt. Zupass kam ihm dabei, schildert Wessalowski die tolle Aufnahme, sowohl vonseiten der Mitarbeiter am Standort als auch vonseiten der Stadtverwaltung. Sowohl mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler als auch mit dessen Verwaltung habe er stets konstruktive und produktive Gespräch geführt, bescheinigt der Geschäftsleiter dem Rathaus einen absolut vorbildlich Umgang mit Wirtschaftsunternehmen.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschäftsleben Süßes und Herzhaftes für die Mittagspause im Hockenheimer Globus Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Werbeaktion Lokale Geschäfte unterstützen und sparen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Coronavirus Durchwachsene Situation für Handel in Hockenheimer Innenstadt Mehr erfahren

Diese Unterstützung wird mit Sicherheit auch sein Nachfolger Francesco Brai erfahren, ist sich Wessalowski sicher, hat er ihn doch schon offiziell bei Oberbürgermeister Zeitler vorgestellt und sich dabei gleichzeitig verabschiedet. Eine gute Zusammenarbeit, von der beide Seiten profitieren. Immerhin, mit rund 300 Mitarbeitern am Standort im Talhaus, hinzukommen nochmals gut 100 Beschäftigte in den angegliederten Konzessionsbetrieben, ist Globus ein gewichtiger Arbeitgeber.

AdUnit urban-intext2

Auf der anderen Seite ist der Markt in Hockenheim umsatzstark und bei den Kunden beliebt, was wiederum mit einer Investition in den Standort im mittleren einstelligen Millionenbereich goutiert wurde: Metzgerei und Metzgerei-Grill wurden erneuert, eine Snack-Insel eingerichtet, der Markt komplett auf LED-Beleuchtung umgestellt und die Leergutautomaten auf den Stand der Technik umgerüstet, zählt Wessalowski die größeren Investitionen auf. Hinzu kommen optimierende Maßnahmen in der Fläche – Regale und das Warenangebot werden neu sortiert, so dass der Markt noch kundenfreundlicher wird. Auch künftig, verspricht Wessalowski, wird weiter in den Standort investiert werden.

Erfolgreichen Weg fortsetzen

Nicht zuletzt deshalb, berichtet der Geschäftsleiter, weil die getroffenen Maßnahmen bei den Kunden gut angekommen, wie er aus vielen positiven Rückmeldungen erfahren hat. Wie die Kunden ihm im Feedback auch versichern, sich mit dem Sicherheitsmanagement im Zuge der Corona-Pandemie gut aufgehoben gefühlt zu haben.

AdUnit urban-intext3

Den eingeschlagenen Weg will Francesco Brai fortsetzten, der mittlerweile auf 29 Jahre bei Globus zurückblickt, zuletzt Bereichsleiter in Wiesental war und nun im Hockenheim seine erste Geschäftsleiterstelle antritt. Für den 45-Jährigen eine große Chance, die er beim Schopf packen will. „Ich will meinen Beitrag dazu leisten, dass der erfolgreiche Weg am Standort fortgesetzt wird.“ Globus Hockenheim soll eine schöne und verlässliche Einkaufsstätte für die Menschen in der Region bleiben und weiterhin ein guter und verlässlicher Arbeitgeber.

AdUnit urban-intext4