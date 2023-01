Hagen Rether in Hockenheim: Mitdenken erwünscht, Handeln gefordert

Hockenheim. „Liebe“ lautet der seit Jahren konstante Titel von Hagen Rethers Programm, das am Sonntag, 29. Januar, um 18 Uhr zurück in die Stadthalle Hockenheim kommt. Schlicht, einfach, ausdrucksstark, unendlich interpretierbar und vor allem facettenreich: „Rether ist Kult, seine Auftritte gehören zur Sternstunde des Kabaretts“, heißt es in der Ankündigung zum Auftritt vonseiten der Stadthalle.

„Wir können die Welt nicht retten? Ja, wer denn sonst?“ Es ist kein klassisches Kabarett, das Hagen Rether seinem Publikum serviert, sondern eher ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot. Der Kabarettist verweigert die Verengung komplexer Zusammenhänge und gesellschaftlicher wie politischer Absurditäten auf bloße Pointen. Auch das Schlachten von Sündenböcken und das satirische Verfeuern der üblichen medialen Strohmänner sind seine Sache nicht wirklich, denn die Verantwortung tragen schließlich nicht allein „die da oben“, teilt er mit.

In aller Ausführlichkeit verknüpft Rether Aktuelles mit Vergessenem, Nahes mit Fernem und stellt zudem auch infrage, bestreitet und zweifelt nicht selten. An zentralen Glaubenssätzen westlicher „Zivilisation“ rüttelt er ebenfalls gründlich, sogenannte Sachzwänge gibt er als kollektive Fiktionen dem Gelächter preis.

Mit überraschenden Vergleichen verführt er das Publikum zum Perspektivwechsel – zu einem anderen Blick auf die Welt, in die Zukunft, in den Spiegel, auch unbequemer Wahrheit ins Auge. Und er ruft dazu auf, dass wir uns von unserer vielfach instrumentalisierten Angst und Wut befreien.

Hagen Rether in Hockenheim: Tragisch und komisch zugleich

Rethers „Liebe“ ist tragisch, komisch, schmerzhaft und ansteckend: Das ständig mutierende Programm mit dem immer gleichen Titel verursacht nachhaltige Unzufriedenheit mit einfachen Erklärungen und stiftet zum Selberdenken und zum Handeln an. Bis zu dreieinhalb Stunden plädiert der Kabarettist sehr leidenschaftlich für Aufklärung und Mitgefühl, gegen Doppelmoral und konsumselige Wurstigkeit: Wandel ist möglich – wenn wir wollen.

Karten für das Programm „Liebe“ von und mit Hagen Rether am Sonntag, 29. Januar, ab 18 Uhr, gibt es im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen sowie zum Preis von 33 Euro auch im Ticketshop der Stadthalle Hockenheim, Telefon 06205/2 11 01 12, per E-Mail an die Adresse tickets@stadthalle-hockenheim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und an der Tageskasse.