Hockenheimer Mai steht mit mehr Platz in den Startlöchern

Hockenheim. „Alles neu macht der Mai“ wäre zum Thema Straßenfest wohl übertrieben. Doch der 46. Hockenheimer Mai, der am Freitag, 12., und Samstag, 13. Mai, gefeiert wird, bringt eine sehr markante Veränderung mit sich. Das Maidorf wird vom Zehntscheunenplatz auf den Marktplatz verlegt, was aus Sicht der Veranstalter mehrere Vorteile bietet. Das Kinderprogramm wandert vom Marktplatz auf den Parkplatz der Ottostraße zwischen Rathaus und katholischer Kirche.

„Mit der Verlegung des Maidorfs auf den Marktplatz haben wir mehr Fläche und müssen auch den Platz nicht auf eine bestimmte Anzahl von Besuchern begrenzen, das heißt keine Einzäunung. Der Zugang ist von den drei offiziellen Eingängen, von der Rathausstraße oder von der Parkstraße kommend sowie zwischen der Stadthalle und der Pestalozzi-Grundschule, frei zugänglich“, erläutert Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des Veranstalters Hockenheimer Marketing-Verein (HMV), deren Augenmerk in erster Linie auf die Sicherheit, aber auch auf Partyspaß und gute Laune, gerichtet ist.

Die Kinderbühne mit vielen Spielangeboten rutscht auf den Parkplatz der Ottostraße

Mit der Neueinteilung des Maidorfs mit den sechs großen Hockenheimer Vereinen auf dem Marktplatz rutscht das Spielangebot Maikids am Samstag mit der Kinderbühne für Kinder von Kindern und Künstlern auf den Parkplatz der Ottostraße zwischen Rathaus und katholischer Kirche.

Das traditionelle Hockenheimer Stadtfest mit dem Maidorf und seinen Hütten beginnt am Freitag um 18 Uhr. Den musikalischen Auftakt machen die beiden Hockenheimer Bands Hugo and Friends und Me and the Heat auf der Maidorfbühne.

Den Anfang auf der Kinderbühne machen am Samstag, nach der Begrüßung um 13 Uhr, die Tanzschule Feil, die Little Devils und Piccobello, beide vom HSV. Sportlich geht es weiter mit dem Box- und Athletik-Club 55, der WingTsun Schule und den beiden Garden von CC Blau-Weiß und der HCG. Dazwischen dürfen die Lachmuskeln mit dem Theater Blinklichter und dem Cowboy Claus und seinem pupsenden Pony trainiert werden. Die Tanzschule Feil bietet für alle eine animierte Kids-Disco an, bei der keiner mehr auf seiner Bank sitzen bleibt.

Neben der Bühne gibt es wieder das Spielmobil vom Kultur- und Jugendhaus Pumpwerk mit freien Spielen, aber auch mit einer spannenden Detektivreise für Groß und Klein, bei der jeder kostenlos und ohne Anmeldung mitmachen kann. Zur Stärkung gibt es an Ständen Crêpes, Kuchen, Hotdogs, Eis und diverse Getränke. Am Abend verwandeln sich die Bühne und der Platz in den Maiclub. Mit DJane EStar gibt es den passenden Clubsound für die jüngere Generation, die bis kurz vor 24 Uhr abfeiern kann.

Hockenheimer Mai wird mit Fassbieranstich eröffnet

Aber auch auf dem restlichen Festgelände hat der HMV samstags ein abwechslungsreiches Programm mit Musik und Ständen unter freiem Himmel zusammengestellt. Bewährt bleibt die Bühne auf der Kirchenstaffel vor der katholischen Kirche St. Georg. Die Hockenheimer Vereine öffnen wie gewohnt ab 11 Uhr ihre Hütten.

Mitmachen beim Kinderprogramm: Wolfgang Messner greift für die Bremer Stadt-musikanten kurzerhand aufs junge Publikum zurück. © PERNER

Die offizielle Eröffnung mit Fassbieranstich folgt um 12 Uhr mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler, HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin und dem Fanfarenzug der Rennstadt Hockenheim, zu dem alle Interessierten eingeladen sind.

Für das Bühnenprogramm war es dem HMV wichtig, dass alle Musikkapellen und Bands mit Hockenheim eng verbunden sind. Daher spielen auf der Kirchenstaffel AGV Belcanto, die Zwillinge Used, die Rockband K‘lydoscope und „rb2“. Die letztgenannte Band kommt aus Hockenheims Partnerstadt Hohenstein-Ernstthal in Sachsen. Den Abschluss machen Amokoma.

Sehens- und hörenswert ist auch die Bühne im Maidorf, auf der ab Samstagmittag Wörner Cocktail, als Walking-Act-Band, von Tisch zu Tisch ziehen. Mit den Blauen Husaren vom HSV und dem Orchesterverein der Stadtkapelle Hockenheim spielen gleich zwei renommierte lokale Ensembles. Ab 18 Uhr wird es dann etwas rockiger auf der Bühne zugehen, nämlich mit Dougie and the Blind Brothers und mit Delta Rock am Abend.

Natürlich kommt auch das leibliche Wohl mit Essen, gekühlten und warmen Getränken nicht zu kurz. Stände gibt es auf dem gesamten Festgelände, angefangen im Maidorf auf dem Marktplatz, im Maikids und Maiclub, beides nacheinander auf dem Parkplatz Ottostraße, sowie entlang der Oberen Haupt- und Rathausstraße. Daneben bieten Gewerbetreibende ihre meist selbst gefertigten Waren an. Informations- und Mitmachstände, Gewinnspiele, Spendenaktionen und der gut sortierte Flohmarkt in der Rathausstraße vor der Stadthalle runden das Angebot des Hockenheimer Mai ab.

Die Stadt Hockenheim bietet ein besonderes Gewinnspiel mit Bugatickets

Ein ganz besonderes Gewinnspiel vonseiten der Stadt Hockenheim erwartet die Besucher am Samstagnachmittag. Zwei junge „Gärtnerinnen“ verteilen Postkarten zur großen Hockenheimer-Mai-Verlosung. Gewonnen werden können 20-mal zwei Eintrittskarten zur Bundesgartenschau in Mannheim am Samstag, 10. Juni, inklusive Busfahrt und Get-together im Pavillon der Metropolregion Rhein-Neckar, wenn sich in jener Woche vom 5. bis 11. Juni, Hockenheim auf der Buga präsentiert. Ziehung der Gewinner wird noch am Abend auf der Maidorf-Bühne gegen 19 Uhr sein.

Partymeile Hockenheimer Mai 2018: An der Kirchenstaffel tanzen und feiern die Hockenheimer und ihre Gäste zur Musik, die am Samstagabend traditionell von Amokoma kommt. © Zeuner

Den Programmflyer gibt es diesmal nur online über die Homepage des HMV: https://hockenheimer-marketing-verein.de/ oder an den beiden Tagen auf den Plakaten über den QR-Code.

Der Umwelt zuliebe wird auf dem Hockenheimer Mai kein Einweggeschirr verwendet, alles wird mit Pfandbons herausgegeben. Ebenso wird erstmals auf den Ausschank in Gläsern und Glasflaschen auf dem gesamten Festgelände verzichtet. Dieses umfasst die Bereiche Obere Hauptstraße (zwischen Fortuna-Kreuzung und Ecke Obere Hauptstraße/Rathausstraße), Rathausstraße und Marktplatz sowie Ottostraße mit den beiden Parkplätzen links und rechts. Einsatzkräfte wie Security, Polizei und Deutsches Rotes Kreuz sind vor Ort; das DRK ist im Foyer der Pestalozzi-Grundschule.