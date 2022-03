Hockenheimer Marketing-Verein führt Rennstadtbecher ein

Jedes Jahr werden weltweit 600 Milliarden Kaffeebecher weggeworfen. Allein in Deutschland sind es 320 000 Becher pro Stunde und fast genauso viele Deckel. Und benutzt wird er im Durchschnitt nur 15 Minuten, bevor er achtlos weggeworfen wird. Sie landen häufig in der Natur, an Straßenrändern oder nicht in, sondern neben Mülleimern, so die aktuelle Studie des Deutschen Umweltbundesamts. Von der EU wurde im vergangenen Jahr ein Gesetz auf den Weg gebracht, das besagt, dass seit dem 3. Juli 2021 Einweg-Plastikbecher verboten sind, nicht mehr produziert und in den Handel gebracht werden dürfen. Im Augenblick gibt es noch eine Übergangszeit, bei der der Handel seine Produkte abverkaufen kann.

Auch der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) hat sich Gedanken zu dieser Problematik gemacht. „Für die Umwelt wäre es zwar am besten, gar keine Plastikbecher zu verwenden, aber wenn man trotzdem einen Becher braucht und kein Glas verwenden möchte, dann sollte man einen Mehrweg-Plastikbecher nehmen, der mehrfach benutzt werden kann und nicht nach Gebrauch sofort weggeworfen wird. Daher haben wir uns für einen 100-Prozent recycelbaren, also nachhaltigen, immer wiederverwendbaren Mehrwegbecher entschieden und ihn passend zu unserem Hockenheimer Gutschein Rennstadtbecher getauft. Mehrwegbecher sind hier der richtige Weg, alles andere ist Vergeudung von Ressourcen“, so Birgit Rechlin, Geschäftsführerin des HMV.

Den Rennstadtbecher gibt es ab sofort in einer limitierten Auflage beim HMV in der Oberen Hauptstraße 7, im Café Lato in der Karlsruher Straße 4 sowie in der Trattoria Aquaria, im Restaurant des Aquadroms, für einen Preis von 7,50 EUR inklusive verschließbarem und auslaufsicherem Deckel. Er ist ideal für unterwegs, passt in jede Tasche, sieht gut aus und ist darüber hinaus mikrowellengeeignet, spülmaschinenfest, gefriertauglich, lebensmittelgeeignet für Kalt- und Heißgetränke sowie nahezu unzerbrechlich.

Besondere Angebote zum Start

Ein nachhaltiger Mehrwegbecher, 100 Prozent Made in Germany (Minden) hergestellt, Bisphenol-A-frei und zu 100 Prozent recycelbar. Diesen Allroundbecher kann man entweder bei sich zu Haus mit seinem Heiß- oder Kaltgetränk füllen oder im Café Lato, in der Trattoria Aquaria sowie im Restaurant Globus im Talhaus mit seinem Lieblingsgetränk auffüllen lassen. Café Lato sowie Trattoria Aquaria bieten darüber hinaus beim Kauf eines Rennstadtbechers ganz besondere Angebote an: So gibt es bei Café Lato den Rennstadtbecher und ein Heißgetränk freier Wahl bis 400 ml für 10 Euro. Die Trattoria Aquaria setzt auf die kühle Variante für zwei, indem es zwei Rennstadtbecher, eine Flasche Wasser und eine Flasche gekühlten Riesling für 25 Euro zu kaufen gibt, die nach eigenem Mischungsverhältnis als Weinschorle gemixt werden können. Auch möglich mit der Rennstadtkarte zu bezahlen.

Die Einführung des Rennstadtbechers stehen noch ganz am Anfang, aber der HMV ist sich sicher, dass er bald in vielen Hockenheimer Geschäften, Bäckereien und Cafés zum Kaufen und Wiederbefüllen zu finden sein wird. Ermöglicht wurde die Produktion des Rennstadtbechers mit der tatkräftigen Unterstützung der HMV-Sponsoren und Mitglieder: Almas Industries, Beckerdental , Café Lato, ds consulting, Hesping GmbH, Hockenheimring GmbH, MSW & Partner Personalberatung für Führungsnachwuchs GmbH, Rentax, Stadthalle Hockenheim, Stadtwerke Hockenheim und Trattoria Aquaria.