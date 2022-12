Hockenheimer Marketing-Verein resümiert 2022 und blickt in die Zukunft

Hockenheim. Nachdem das gesellschaftliche Leben ab März 2020 weitestgehend in Stillstand verharren musste, ließ das Jahr 2022 Lockdowns, Abstandsregeln und sonstige Einschränkungen größtenteils hinter sich und öffnete die Türen für die Rückkehr lang ersehnter Feste und Veranstaltungen. Für den Hockenheimer Marketing-Verein (HMV), der als zentrales Bindeglied zwischen Vereinen, Gewerbe und Stadtverwaltung für das gemeinschaftliche Leben in Hockenheim eine unersetzbare Rolle einnimmt, war dies nach der langen Pause eine Herausforderung, die mit Bravour gemeistert wurde. Nun blicken die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Rainer Saß und Christian Kramberg sowie HMV-Geschäftsführerin Birgit Rechlin auf das endende Jahr zurück und geben Informationen zu den kommenden, im neuen Jahr geplanten Veranstaltungen.

Dass städtische Veranstaltungen, ob Fasnachtsumzug oder Adventsmarkt, zum essenziellen Aufgabengebiet des knapp 200 Mitglieder starken HMV gehören, ist schon mit dessen Zielsetzung klar: Die Bürger der Rennstadt zusammenbringen, Identifikation und Angebote schaffen, kurzum das gemeinschaftliche Leben bereichern. Und 2022 konnte der HMV wieder genau dies umsetzen.

Birgit Rechlin blickt auf ein gelungenes Jahr zurück, auch wenn dieses mit einem Wermutstropfen begonnen hat: „Im ersten Quartal mussten der Faschings- sowie der Sommertagszug leider noch ausfallen. Aber mit dem weißen Samstag, bei dem der örtliche Spargel im Vordergrund steht, konnten wir direkt eine neue Brauchtumsveranstaltung präsentieren, die sich rund um den Wasserturm großer Beliebtheit erfreute und ein wahres Fest für Hockenheimer war.“

Danach ging das Eventjahr für die ehrenamtlichen Helfer beim HMV, die auch in verschiedenen Arbeitskreisen ständig neue Ideen und Konzepte ausarbeiten, richtig los. Das viertägige Frühlingsfest samt Laufsteg und verkaufsoffenem Sonntag war von sehr gutem Wetter und zahlreichen Besuchern geprägt.

Hockenheimer Marketing-Verein: Highlight für Groß und Klein

Mit dem Hockenheimer Mai feierte indes eine der beliebtesten Feste der Stadt und der Region seine Rückkehr. „Es war ein voller Erfolg. Ein tolles Programm, super Bands und engagierte Vereine sorgten für eine unvergessliche Atmosphäre“, so Rechlin. Der Andrang auf das Fest war enorm und die Freude der Menschen, endlich wieder gemeinsam feiern zu dürfen, war unübersehbar, wie Christian Kramberg beschreibt: „Man hat das Leben wieder gespürt. Zudem kann ich vermelden, dass die Person, die beim Aufbau des Pfadfinderstands einen Unfall hatte, komplett genesen ist und beim nächsten Mal wieder dabei sein wird.“ Das Zusammenspiel zwischen HMV, dem Bauhof, den Stadtwerken und den vielen teilnehmenden Vereinen sei grandios gewesen. Trotz der langen Pause habe alles sehr gut funktioniert, so Kramberg weiter.

Die „Hoggemer Höfe Tour“ war eine weitere neue Veranstaltung im HMV-Kalender. Diese entwickelte sich direkt zu einem Highlight für Groß und Klein. Der Einblick in die Arbeit der Hockenheimer Landwirte, gepaart mit Aktionen und gutem Essen, sorgte für große Resonanz. Kramberg betont den Gedanken hinter der Tour: „Wir wollten zeigen, woher die Produkte im Supermarkt eigentlich kommen, dass dahinter unheimlich viel steckt. Die Aufklärung darüber und die Wertschätzung für unsere Landwirte war für uns ein zentraler Aspekt der Tour. Wir danken auch allen teilnehmenden Höfen, die sich hier exzellent mit eingebracht und zu einer tollen und erfolgreichen Veranstaltung beigetragen haben.“

Hockenheimer Marketing-Verein: Interkulturelle Freundschaft

Interkulturelle Freundschaft deckte der Französische Markt auf dem Zehntscheunenplatz ab. Die im vergangenen Jahr eingeführte Brauchtumsveranstaltung entfaltete ohne Corona-Beschränkungen erst ihren richtigen Flair und lockte etliche Freunde des „Savoir vivre“ zur Scheune.

Auch die Hockenheimer Nacht der Musik fand nicht nur großen Anklang, sondern spiegelte auch die Synergien innerhalb der Stadt wider. Die Kooperation zwischen dem HMV, der Stadthalle und den Veranstaltungsorten lief dabei reibungslos ab. Durch die Vielfältigkeit der Musikgenres, die Unterstützung von Hockenheimer Firmen und das Engagement der Organisatoren sowie HMV-Mitglieder erwies sich die Nacht der Musik abermals als großer Erfolg.

Während die Kerwe samt Oktoberfest zunächst wetterbedingt förmlich „ins Wasser fiel“, wurde diese am Tag der Deutschen Einheit mit einem großen Zuschaueransturm entlohnt.

Als Highlight zum Abschluss ging der Adventsmarkt nach langer Pause wieder an den Start. Birgit Rechlin, die das Event erstmals miterleben durfte, zieht ein Resümee: „Es hätte nicht besser laufen können, das Wetter war nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm. Die Vereine haben dank vieler Besucher einiges verkauft und die ergänzenden Programme sind sehr gut angekommen.“

Damit meint Rechlin nicht nur das reichhaltige Bühnenprogramm mit musikalischen Beiträgen, sondern auch den Kinderbereich, der in Zusammenarbeit mit dem Pumpwerk Team für große Begeisterung sorgte. Gleiches gilt für die parallel laufende Jubiläumsausstellung des Kunstvereins in der Pestalozzi-Schule, bei der man „bei 1200 Besuchern“ aufhörte zu zählen.

Ergänzend spricht Christian Kramberg noch die vereinzelt aufgekommene Kritik an dem Pfand in Höhe von vier Euro für die Weihnachtstassen an: „ Die Tassen wurden im Team mit einem Hockenheimer Designer selbst gestaltet, es steckte viel Arbeit dahinter und uns war es wichtig, auch in dem Entstehungsprozess die Regionalität und damit auch die Identifikation zu Hockenheim beizubehalten. Fast 700 Tassen wurden nicht zurückgegeben, das bestätigt, dass diese auch bei vier Euro Pfand sehr gut angekommen sind.“

Hockenheimer Marketing-Verein: Alle packen mit an

Da die letzte Lieferung der Tassen erst am Vormittag vor der Eröffnung erfolgte, packten zahlreiche Helfer bei der Vorbereitung mit an, wie Kramberg lobend erwähnt: „Es muss ja alles zunächst durchgespült werden. Das bedeutet Auspacken, Einräumen, Ausräumen und Verteilen. Hier packten der komplette HMV-Vorstand sowie etliche weitere Helfer tatkräftig mit an. Dafür ein großes Lob.“

Doch 2023 steht nun vor der Tür und die ersten Veranstaltungen werfen bereits ihren Schatten voraus. So läuft bereits die Bewerbungsfrist für den rückkehrenden Fasnachtszug. Über die Homepage können sich interessierte Wägen und Fußgruppen noch bis 7. Januar anmelden. Auch für andere Veranstaltungen laufen die Planungen beim HMV schon auf Hochtouren und ein paar Änderungen sind ebenfalls geplant. So wird es am 8. April wieder die Osterhasenaktion und das Frühlingsfest kann sich voraussichtlich über eine Ergänzung freuen. Der HMV steht in Kontakt mit den Hockenheimer Sportvereinen, um gemeinsam einen Charity-Lauf rund um das HÖP-Gelände zu organisieren. Dieser soll vor allem Kinder und Jugendliche ansprechen, steht aber allen Altersklassen offen.

HMV-Veranstaltungen 2023 (unter Vorbehalt) 18. Februar: 62. Hockenheimer Faschingszug 26. März: Hockenheimer Sommertagszug 8. April: Osterhasenaktion 15. April: Fahrt zur Weinpatenstadt Duttweiler 22. bis 25. April: Frühlingsfest 23. April: verkaufsoffener Sonntag 6. Mai: Weißer Samstag – Spargelgenuss am Wasserturm 12. und 13. Mai: 46. Hockenheimer Mai 26. August: „Hoggemer Höfe Tour“ 30. September: 10. Hockenheimer Nacht der Musik 30. September bis 3. Oktober: Kerwe 1. Oktober: verkaufsoffener Sonntag 27. und 28. Oktober: Wein im Turm 8. bis 10. November: Französischer Markt 1. bis 3. Dezember: Hockenheimer Advent hef

Für den Hockenheimer Mai wird der Marktplatz, auf dem Teile des Flohmarkts und „Mai Kids“ waren, nicht zur Verfügung stehen. Hier sei in Planung, den unteren Bereich Richtung HÖP-Gelände auszuweiten. Die noch recht neuen, aber beliebten Brauchtumsveranstaltungen „Hoggemer Höfe Tour“ (26. August) und Französischer Markt (8. bis 10. November) kehren ebenfalls zurück.

Hockenheimer Marketing-Verein: Nacht der Musik samstags

Eine etwas größere Änderung soll es bei der Hockenheimer Nacht der Musik geben, wie Rechlin beschreibt: „Zukünftig wird die Nacht der Musik samstags stattfinden. Hier wollen wir eine Verbindung zur Kerwe herstellen, die zeitgleich ansteht.“ Auch interessierte Bands und Location können sich bereits beim HMV oder dem Stadthallen Team melden.

Und auch der nächste Adventsmarkt ist schon im Fokus. Die Organisatoren wollen hier noch mehr anbieten. Beispielsweise ist geplant, dass die Konfirmanden eine Krippe bauen. Was den Weihnachtsbaum betrifft, möchte der HMV auf Nachhaltigkeit setzen und nicht eigens eine Tanne bestellen, sondern die vorhandenen Möglichkeiten in Form des vor der Kirche aufgestellten Baums nutzen. Die Bühne soll ebenfalls mit einem weitläufigeren Vorplatz erweitert werden.

Kramberg zieht abschließend ein Fazit und weist auf weitere HMV-Planungen hin: „Die Bindung der Hockenheimer an ihre Stadt ist uns sehr wichtig. Wir wollen Identifikation unterstützen und Synergien finden. Das ist uns im nun endenden Jahr sehr gut gelungen. Hinter dem HMV steckt mehr als die Events, wir bieten beispielsweise im zweiwöchigen Rhythmus den After-Work-Treff an unserer Geschäftsstelle an. Die Rennstadtkarte ist ebenfalls sehr beliebt und wird zwei neue Verkaufsstellen erhalten. Für unsere Mitglieder plant der Arbeitskreis „Mehrwert“ beispielsweise Vorträge in regelmäßigen Abständen. Nach dem Motto ’Gemeinsam mehr bewegen’ sind wir beim HMV ein tolles und engagiertes Team, vom Vorstand bis zu den Ehrenamtlichen trägt jeder mit Freude seinen Teil dazu bei, um die Gemeinschaft in Hockenheim weiter zu stärken.“