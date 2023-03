Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Pumpwerk Irish Folk vom Feinsten mit „Paddy goes to Holyhead“ in Hockenheim

Gefeierter und umjubelter Auftritt der Kultband „Paddy goes to Holyhead“: Gemeinsam sang und spielte sich die Dreifaltigkeit des Folk durch ihre Hymnen, Gassenhauer und durch zahlreiche Klassiker.