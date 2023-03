Hockenheim. Michael Grosskopf bleibt die Nummer eins beim AGV Belcanto. Bei der Hauptversammlung des AGV Belcanto im kleinen Saal der Stadthalle bestätigten ihn 35 aktive und Fördermitglieder im Amt.

Der neue Vorstand Vorsitzender: Michael Grosskopf, Stellvertreter: Andreas Sternberger, dritte Vorsitzende: Romina Afflerbach. Schriftführerin: Melanie Plautz, Pressewartin: Eva Baumann, Notenwartin: Kathrin Sabljo, zweiter Notenwart: Sandro Schiefner. Aktive Beisitzerinnen: Ilona Marosi-Schöpfer, Anne Geser, Petra Machauer-Leonhard, Dorothee Berlinghof, Beisitzer der Fördermitglieder: Richard Sauter, Robin Hertlein, Revisorinnen: Michaela Liebscher und Kornelia Afflerbach.

Nach einem Chorlied blickte Grosskopf auf ein erfolgreiches Jahr 2022 mit Highlights wie dem Waldfest, dem Sängerball und dem Neujahrskonzert zurück. Grosskopf brachte die Mitglieder jedoch auch zum Nachdenken: „In einem Chor zu singen, bedeutet nicht nur, zur Singstunde zu kommen, eine Schicht beim Waldfest zu übernehmen und Kuchen zu backen.“ Er appellierte an die Mitglieder, mehr Verantwortung zu übernehmen. Die Ämter müssten so verteilt werden, dass die Last nicht nur auf einer Schulter liege.

Chorleiter Özer Dogan erinnerte an zwei Jahre Vorbereitung für das Jahreskonzert im Januar, das der Verein trotz der Corona-Situation, Online-Singstunden und Singen mit FFP2-Masken glanzvoll auf die Bühne brachte. Jedes Mitglied hatte viele Stunden Freizeit geopfert, um das Singen und Tanzen in der Singstunde, den zusätzlichen Choreoproben und zu Hause zu perfektionieren.

Spannend wurde es bei den Neuwahlen. Im Vorfeld war unklar gewesen, ob Grosskopf erneut für den Vorsitz kandidieren würde. Susanne Münd wurde für ihren Singstundenbesuch geehrt. Grosskopf bedankte sich bei den ausscheidenden Vorstandsmitgliedern Ulrike Faulhaber, Sara-Lena Diestl und Simon Schlegel für ihr Engagement.