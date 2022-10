Neubau als „Herzenssache“

Für die Einweihung eines Gebäudes fiel das Wort „Herzenssache“ bemerkenswert oft am Freitagnachmittag. Die Grundschule plus der Hartmann-Baumann-Schule wurde offiziell in Dienst gestellt, sechs Jahre nach dem Beschluss des Gemeinderats, knapp drei Jahre nach dem Beginn des Neubauteils. Allein die Dauer signalisiert, dass viele Beteiligte besondere Energie in das Zehn-Millionen-Euro-Projekt

...