Neujahrsputz Hockenheim und Oftersheim: Ahmadiyya Gemeinde füllt 30 Müllsäcke

Hockenheim. Nach Silvesterfeiern und dem Begrüßen des neuen Jahres mit großem Feuerwerk sehen die Straßen in Städten und Gemeinden oft aufgrund der Hinterlassenschaften von Böllern und Raketen aus wie ein Schlachtfeld. Am Neujahrstag sorgten Mitglieder der Ahmadiyya Jugend Schwetzingen als Teil einer bundesweiten Putzaktion zu Neujahr für saubere Straßen in Hockenheim und Oftersheim.

Nach einer Corona-Zwangspause befreiten insgesamt 24 Personen innerhalb von drei Stunden am Neujahrsmorgen verschiedene zentrale Plätze und Straßen in den beiden Orten von den Überresten der Silvesternacht. Die Helfer trafen sich mit einigen Mitgliedern vom Hockenheimer Bauhof am Marktplatz und starteten gemeinsam die Aktion.

Es wurden in beiden Gemeinden insgesamt 30 Müllsäcke gefüllt. In Hockenheim waren die Helfer außer auf dem Marktplatz noch in den Straßen rund um das Rathaus, den Zehntscheunenplatz sowie dem Hubbäckerring unterwegs.

„Die jungen Muslime wollen damit ein Zeichen für Solidarität und Loyalität zu Deutschland setzen und gleichzeitig hervorheben, dass uns der Islam genau dies auch lehrt. Während wir am 1. Januar früh morgens in der Moschee gemeinsam für unser Land, Frieden und das neue Jahr beten, gehen wir danach auf die Straßen, um aktiv ein Zeichen zu setzen und damit mit einer guten Tat das neue Jahr zu beginnen. Aus dieser Intention ist dann auch die Idee entstanden. An keinem anderen Tag im Jahr entsteht schlagartig so viel Müll wie an Silvester.“, so Mitorganisator Saood Alvi. Die Gemeinde sei in den vergangenen Jahren gewachsen und auch Hockenheim sei ein Teil davon, so Alvi, der selbst in der Rennstadt lebt.

Neujahrsputz Hockenheim und Oftersheim: Sozial engagiert

Auch in weiteren Bereichen ist die Gemeinde sozial engagiert. So unterstützte sie beispielsweise die kürzlich stattgefundenen „Tischlein deck dich“-Aktion in Schwetzingen, die zu einem gemeinsamen Essen aufrief und war auch an der Interkulturellen Woche an gleicher Stelle beteiligt.

Mit verschiedenen Angeboten lädt die Gemeinschaft regelmäßig zum Diskurs ein, klärt über den Islam auf und tritt Vorurteilen entgegen. Mit sportlichen Events wie einem Charity-Lauf werden ebenfalls Spenden gesammelt.