Päckchen im Park versteckt – Überraschung zu Ostern in Hockenheim

Hockenheim. „Die Grundidee haben wir beibehalten und 300 Osterpäckchen im Park versteckt“, so Initiatorin Bärbel Hesping. Kaum hatten sich morgens die Hockenheimer Christdemokraten im Gartenschaupark getroffen, um die Päckchen zu verstecken, waren auch schon die ersten Familien mit Kindern unterwegs, um die Verstecke ausfindig zu machen. „Es ist schön, Kindern und Familien eine solche Freude bereiten zu können“, freuen sich Fritz Rösch und der stellvertretende CDU-Vorsitzende Thorsten Völlmer über die strahlenden Kinderaugen.

Mit Ostereiern und Süßigkeiten waren die kleinen Pakete gespickt und egal, ob in Baumhöhlungen, neben Osterglocken, im Gebüsch am Wegesrand, in Lamellen des Parkkindergartens, an Brunnen oder an Klettergerüsten von Spielplätzen: Überall zwischen dem großen Spielplatz und dem Rosengarten platzierten unter anderem Antje Fischer-Daniel, Karlheinz Mack, Christian und Dagmar Kramberg sowie Markus Fuchs die Osterüberraschungen und luden damit ein, den Park zu erkunden und zu erleben.

„Wir freuen uns sehr, dass Klein und Groß voller Tatendrang an unserer Ostersuche teilgenommen haben“, resümiert Bärbel Hesping zufrieden und Patrick Stypa ergänzt: „Der CDU-Osterhase wird aufgrund des herzlichen Empfangs sicherlich nächstes Jahr gerne seinen Weg in den Gartenschaupark finden.“