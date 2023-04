Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis: In die Pedale treten und der Umwelt helfen

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis. Nachdem der RNK im vergangenen Jahr erstmals mit allen 54 zugehörigen Kommunen an den Start gehen konnte, nehmen diese vom 7. Mai bis zum 27. Mai wieder komplett an der Aktion teil. Wie in den Jahren zuvor gibt es also auch für Hockenheimer die Möglichkeit, für die Umwelt in die Pedale zu treten und Preise dafür zu gewinnen.

Landrat Stefan Dallinger freut sich über die bereits zum sechsten Mal im Landkreis stattfindende Aktion: „Radfahren im Rhein-Neckar-Kreis macht nicht nur Spaß und ist gesund, wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, trägt auch aktiv zum Klimaschutz bei. Die positive Resonanz aus den Kommunen und die stetig steigende Teilnehmerzahl macht mich stolz und weckt die Vorfreude auf das Stadtradeln in diesem Jahr.“

Gleichzeitig ruft Dallinger zur Teilnahme aus: „Machen auch Sie mit und leisten Sie gemeinsam mit Ihren Mitbürgern einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Mein besonderer Dank gilt dabei allen Verantwortlichen in den Städten und Gemeinden, die sich an der Planung und Organisation von Veranstaltungen beteiligen und somit die Bürger zur Teilnahme an der Radkampagne motivieren.“

Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis: Schüler mit eigenem Vergleich

In Baden-Württemberg wird in diesem Jahr erstmals das Schulradeln im Zusammenhang mit der Kampagne veranstaltet. Dies möchte der RNK zum Anlass nehmen und insbesondere die jungen Einwohner sowie die Schulen zur Teilnahme motivieren. Die Preisverleihung erfolgt in diesem Jahr daher in veränderter Form und fokussiert sich auf den Sonderwettbewerb zum Schulradeln. Dabei sollen die fahrradaktivsten Schulen und Klassen gewürdigt und ausgezeichnet werden.

Auch unter allen weiteren aktiven Teilnehmern werden wöchentlich attraktive Preise verlost. Die Siegerzeremonie wird parallel zum Tag der offenen Tür im Landratsamt des RNK anlässlich der Feier des 50-jährigen Kreisbestehens am Samstag, 8. Juli, erfolgen. Wie bisher üblich ist eine Anmeldung als aktiver Radler online möglich und ab sofort freigeschalten.

Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis: Neuer Sonderwettbewerb für Schulen

Der neue Sonderwettbewerb findet in Deutschland auf Bundesebene statt, sodass die fahrradaktivsten Schulen gesucht und im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung prämiert werden. Die Organisation des Schulradelns ist unmittelbar mit der „Mutteraktion“ verknüpft und alle Kommunen, die am Stadtradeln teilnehmen, können den Sonderwettbewerb bei ihren Schulen bewerben.

Dies bedeutet, dass der zusätzliche Wettbewerb in den Kommunen immer zeitgleich zum Zeitraum des Stadtradelns stattfindet. Radkilometer, die fürs Schulradeln gesammelt werden, werden automatisch auch der Stadt oder Gemeinde gutgeschrieben, in der sich die Schule befindet.

Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis: Fast 10.000 aktive Radler im vergangenen Jahr

Wie beliebt das Stadtradeln ist, zeigen die Zahlen aus dem vergangenen Jahr: Über 9890 aktive Radler aus den 54 Kommunen des RNK haben sich an der Aktion beteiligt. Die Teilnehmer legten im Aktionszeitraum über 2,1 Millionen Kilometer zurück und konnten somit das Vorjahresergebnis um über 200 000 Kilometer steigern. Für dieses Jahr wird mit einer neuen Bestmarke gerechnet.

Im Zuge dessen konnten rund 351 Tonnen CO2 vermieden werden. Aber nicht nur die Städte und Gemeinden konnten beim Stadtradeln 2022 hervorragende Ergebnisse verzeichnen: Auch der Landkreis selbst hat mit seiner geradelten Kilometerleistung, gemessen an der Einwohnergrößenklasse, erfolgreich abgeschnitten und wurde vom Klima-Bündnis auf Bundesebene wiederholt mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Fahrradaktivstes Kommunalparlament“ gewürdigt.