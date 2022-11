Probenfleiß fürs Konzert

Hockenheim. Das Jugendorchester der Stadtkapelle Hockenheim präsentiert sich unter der musikalischen Leitung von Alexander Six am Sonntag, 20. November, beim Jahreskonzert des Vereins. Um dem Publikum das stilistisch bunt gemischte Konzertprogramm in gewohnt hoher Qualität anzubieten, reisten die jungen Musiker zum Probenwochenende nach Neckarzimmern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Bezug der Finnenhütten begann das Orchester sofort mit der Probenarbeit. Zusammen mit Dirigent Six und Metronom „Herbert“ arbeiteten die Musiker am musikalischen Feinschliff der Stücke. Über viele Stunden hinweg wurden die vielfältigen musikalischen Details aus den Partituren herausgearbeitet. Das Publikum darf sich daher auf atmosphärische sinfonische Blasmusik und einen Pop-Hit mit absoluter Mitsinggarantie freuen.

Neben fordernden Proben standen selbstverständlich auch Spiel und Spaß auf dem Programm. Ein Spieleabend mit spannenden Quizfragen und Challenges rund um den Musicalfilm „The Greatest Showman“ sorgte zusammen mit Fußball- und Kartenspielen für eine durchweg ausgelassene Stimmung bei allen Beteiligten.

Mehr zum Thema Stadtkapelle Proben für Jubiläumskonzert Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Im Interview (mit Video) „Rathfarnham Concert Band“ aus Irland spielt in der Michaelskirche in Brühl Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Konzertabend im Pumpwerk 20 Jahre „Echtzeit“ für die Ohren in Hockenheim Mehr erfahren

Karten für die Veranstaltung sind wie immer in der Buchhandlung Gansler sowie bei allen Mitgliedern der Stadtkapelle Hockenheim erhältlich. jr