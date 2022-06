Rat stellt Weichen

Wichtige Weichenstellungen trifft der Gemeinderat bei seiner öffentlichen Sitzung an diesem Mittwoch, 29. Juni, um 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses. So geht es um die zukünftige Ausrichtung des Kulturhauses Pumpwerk. Dessen Arbeitsbereiche sollen mit der Stadthallen-Betriebsgesellschaft zusammengeführt werden. Parallel soll die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk zum Familienzentrum Hockenheim erfolgen, in dem auch die Arbeit des Jugendzentrums am Aquadrom sowie weitere Komponenten eingebettet werden. Mit der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde sollen die Angebote in der Kinder- und Jugendarbeit im Familiennetzwerk Hockenheim verknüpft werden.

Zum Bebauungsplan „Mörscher Weg“ steht der Auftakt des Verfahrens der sechsten Änderung und Erweiterung auf der Tagesordnung. Spannend wird das Verfahren, weil in dem rund 7,8 Hektar großen Bereich die Haubenlerche siedelt (wir berichteten). Ein wichtiges Projekt für die Stadtentwicklung ist der Umbau der Kreuzung Südring, Reilinger Straße, Ringstraße und Obere Hauptstraße. Sie stellt den südlichen Stadteingang dar. Die Sanierung der Bürgermeister-Hund-Straße ist ein weiteres finanzschweres Thema. mm