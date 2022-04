Rennfahrer live und hautnah auf dem Hockenheimring erleben

Die DTM öffnet zu den offiziellen Tests am Hockenheimring von Montag, 4. April, bis Donnerstag, 7. April, erstmals Türen und Tore oder besser: Fahrerlager und Innentribüne C für Zuschauer. Motorsportliebhaber, DTM-Fans und Interessierte haben an allen Tagen kostenlos Zutritt zu den beiden Bereichen, können zum ersten Mal in diesem Jahr DTM-Luft schnuppern und den Stars der Serie wieder ganz nah sein.

Die ersten offiziellen Testtage starten am Montag, 4. April, mit der DTM Trophy, der Talentschmiede der DTM-Plattform, es folgen die Topstars der DTM selbst am Dienstag und Mittwoch und schließlich die historischen Autos der DTM Classic am Donnerstag zusammen mit dem bereits im Umfeld der DTM etablierten BMW M2 Cup.

Frederic Elsner, Director Event & Operations der DTM-Organisation ITR: „Fans an der Strecke und die Möglichkeit, den Fahrern ganz nah zu sein – das gehört zur DTM zweifelsohne dazu. Leider war dies zuletzt nicht immer möglich. Wir haben überlegt, wie wir den Menschen, die uns treu geblieben sind, etwas zurückgeben können. So ist in Zusammenarbeit mit dem Hockenheimring die Idee entstanden, allen Interessierten dieses Erlebnis kostenlos zu ermöglichen. Wir freuen uns über jeden, der es einrichten kann und uns an der Strecke besuchen kommt.“

Zugangsinformationen

Montag bis Donnerstag sind Zuschauer jeweils ab 10 Uhr im Fahrerlager und auf der Innentribüne C, der bei den Fans stets beliebten Tribüne in der Sachskurve, zugelassen. Parkflächen sind neben dem Museum und hinter der Tribüne Süd vorgesehen. Der Zugang für die Zuschauer erfolgt über den Tunnel unter der Haupttribüne ins Fahrerlager, dort ist auch der Zugangskontrollpunkt.

Hockenheimring-Insider-Touren im Rahmen der DTM-Testfahrten finden am Montag, 4. April, 16 Uhr, am Dienstag, 5. April, 10 Uhr, am Mittwoch, 6. April, 13.30 Uhr, und am Donnerstag, 7. April, 15 Uhr, statt. Die gut 90-minütigen Touren starten am Fan-Shop unterhalb der Südtribüne. Tickets gibt es im Ticket-Shop: https://www.ticket-onlineshop.com. zg