Sabine Geiger aus Hockenheim spricht über den erfüllenden Beruf der Pflegekraft

Rund 22 Jahre ist Sabine Geiger als Pflegekraft in der ambulanten Pflege tätig, davon alleine zehn Jahre in der Kirchlichen Sozialstation Hockenheim, wo sie die Geschicke wesentlich mitgeprägt hat. Dafür wurde die ausgebildete Kinderkrankenschwester nun vom Vorstand geehrt, denn „zehn Jahre Dienst, das hört sich nach viel Arbeit, Wochenenddiensten und Dienstbereitschaften an, aber zehn Jahre

...