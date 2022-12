Staatssekretär Dr. Andre Baumann besucht Hockenheimer Realschule

Hockenheim. Wie sieht der typische Arbeitsalltag eines Politikers aus und was ist die persönliche Motivation, Politiker zu werden? Diese und weitere Fragen stellten die Schüler der Klasse 10b der Theodor-Heuss-Realschule Hockenheim (THRS) dem hiesigen Landtagsabgeordneten der Grünen, Dr. Andre Baumann, bei dessen Besuch in der Schule. „Für mich gehören der Austausch und vor allem das Zuhören zu den ersten Pflichten eines Abgeordneten“, sagte Baumann.

Der Einladung von Gemeinschaftskundelehrerin Dr. Anke Schubert war er gerne gefolgt. Bürgernähe müsse mit Jung und Alt gleichermaßen gelebt werden. „Ich freue mich sehr auf eure Fragen und den Austausch mit euch“, begrüßte Baumann die Klasse.

Die Schüler hatten sich im Vorfeld auf Baumanns Besuch vorbereitet. Neben Fragen zu den Beweggründen, den Grünen beizutreten, oder der Umweltfreundlichkeit des Abgeordneten wollten die Jugendlichen auch wissen, ob Baumann die Zusammensetzung des Strompreises erklären könne oder was seine Meinung zu den Klimaaktivisten sei, von denen zurzeit häufig in den Medien berichtet wird. „Ich finde es natürlich gut, wenn man sich für das Klima einsetzt. Es hilft jedoch niemandem, sich auf die Straße zu kleben. Das ist übrigens eine Straftat“, sagte Baumann.

Wunsch nach mehr Engagement

Fridays for future hätte da einen besseren Ansatz. Für junge Menschen gebe es jedoch viele Möglichkeiten, sich einzubringen, beispielsweise in Jugendgemeinderäten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Hockenheimer Jugendgemeinderatswahl aufgrund mangels Bewerber abgesagt wurde, wünscht sich Baumann aktives Engagement – aktives Politiktraining sozusagen. „Und ganz wichtig ist es, von seinem Wahlrecht Gebrauch zu machen“, so Baumann in Hinblick auf das Alter der 15- und 16-jährigen Schüler, die auf Landesebene bereits wählen dürfen.

Die Schüler der Klasse berichteten dem Abgeordneten, was sie gerne verändern würden, wenn sie in einem Parlament sitzen würden. Neben einer Anpassung des Schulsystems und schulrelevanter Fächer waren faire Gehälter, günstigere Lebensmittel und Steuersenkungen die einvernehmliche Meinung.

„Ihr habt euch in vielfältigen Bereichen Gedanken gemacht, das finde ich super. Unsere Landes- und auch die Bundesregierung sind an einigen Themen bereits dran. Es ist aber immer gut, neuen Input mit nach Stuttgart nehmen zu können“, sagte Baumann – auch wenn klar ist, dass gute Ideen aufgrund von juristischen, politischen oder verwaltungstechnischen Gründen nicht immer ganz so einfach umgesetzt werden könnten. „Es ist die Kunst der Politik, gute Ideen möglichst in die Tat umzusetzen.“

Handwerk wieder im Kommen

Zum Ende der Schulstunde hin erkundigte sich Baumann, welche Berufe die Schüler anstrebten. Genannt wurden viele technische Berufe, aber auch Landwirtin oder Zollbeamter sind Berufswünsche der Schüler. „Es ist gut, dass wir mit euch tolle, junge Menschen in Ausbildungen und im Handwerk haben werden.“ Beim derzeitigen Fachkräftemangel sei es zentral, dass es eben nicht nur Akademiker gebe, so Baumann bei seinem Besuch abschließend – nicht zuletzt auch im Hinblick auf gute Verdienstchancen im Handwerk.