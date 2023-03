Tickets für Glücksgefühle-Festival in Hockenheim heiß begehrt

Hockenheim. Lukas Podolski wird sich freuen: Das von ihm organisierte Glücksgefühle-Festival im September am Hockenheimring erfreut sich großer Beliebtheit, vor allem durch das zeitlich begrenze Frühevogel-Angebot. Die Ticketverkäufe bewegen sich immer mehr in Richtung der Obergrenze von 100 000, die VIP-Kategorie für den Samstag im Motodrom ist sogar schon ausverkauft. Trotzdem besteht noch die Möglichkeit zu Glücksgefühlen mit Sido, Sarah Connor und Co in Hockenheim zu kommen. Wie die Festival-Organisatoren nun mitteilen, läuft das Angebot für Frühbucher (Frühevogel), bei dem man zehn Euro für ein Tages- und 20 Euro für ein Wochenendticket sparen kann, nur noch bis kommenden Sonntag, 12. März . Somit heißt es jetzt: schnell sein, um sich den Rabatt noch zu sichern. Wir geben euch nun eine kurze Übersicht zu den Ticketkategorien und was jeweils inklusive.

Wer sich für das normale Festivalticket entscheidet, hat die Wahl zwischen einer Tages- und einer Wochenendkarte. Hier ist außer dem Eintritt nichts weiter enthalten, für einen Tag liegt der Preis bei 89 Euro und für das „Full Weekend“ bei 149 Euro. Mehr zu bieten hat das Festival VIP-Ticket: Zwar ist ist diese Kategorie für den Samstag schon ausverkauft, doch beim Freitag und für das Wochenende sind noch Karten verfügbar. „Bei den VIP-Tickets sollte man aber auch schnell sein, da haben wir nur noch ein Restkontingent“, so Lena Krebeck von der Presseabteilung des Festivals.

Schnell sein lohnt sich beim Glücksgefühle-Festival

Das VIP-Ticket kostet 129 Euro (Tages) und 209 Euro (Wochenende) und beinhaltet einige lohnende Extras: Zugang zu exklusiven VIP-Decks für das optimale Seh- und Klangvergnügen, stressfreie Ankunft dank des VIP-Parkplatzes, keine Warteschlangen beim Einlass dank des Fast Lane Zugangs sowie eigene VIP-Toiletten.

Noch luxuriöser wird es mit dem LP 10 Supreme Ticket, für das die Besucher jedoch auch tief in die Tasche greifen müssen. Mit 499 Euro für die Tageskarte und 899 Euro für das Wochenende gleicht der Preis schon fast einer Urlaubsreise. Allerdings öffnen sich für die Ticketinhaber dank eines speziellen Bereich auch seltene Möglichkeiten, wie Krebeck beschreibt: „Die LP10 Supreme Base ist eine exklusive VIP Lounge von und mit Lukas Podolski in erstklassiger Lage und mit atemberaubendem Blick über das gesamte Festivalgelände. Hier sind einige Highlights inkludiert: Luxuriöses Ambiente mit überdachter XXL Außenterrasse, inklusive Premium Food und Drinks mit einer Auswahl von exklusiven Premium-Spirituosenpartnern.“

Weitere Highlights sind ein separater Parkplatz, ein Aufzug direkt in den Loungebereich, bequeme Sitzmöglichkeiten und vieles mehr. Gleichzeitig wird sich Lukas Podolski selbst in der VIP-Lounge aufhalten und mit etwas Glück können weitere prominente Gäste dort angetroffen werden. Wer also schon immer mal ein Gespräch mit „Prinz Poldi“ führen wollte, könnte hier die Gelegenheit dazu bekommen.

Glücksgefühle erleben auf dem Hockeheimring

Wenn das Glücksgefühle-Festival am Freitag, 15. September (Anreistag: 14. September) mit seinem ersten Abend durchstartet, können Print@Home-Tickets auch digital vorgezeigt werden, um nicht nur der Umwelt, sondern auch sich selbst einen Gefallen zu machen. Und wenn das hochkarätige Line-up aus Stars wie Cro, Wincent Weiss, Nico Santos oder den Donots loslegt, soll sich der Mantel der Glücksgefühle über Hockenheim ziehen. Die Tickets gibts hier.