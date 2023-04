Umweltaktion zum Earth Day von Hockenheimer Abgeordneten Daniel Born

Hockenheim. Der Earth Day am 22. April ist ein Umweltaktionstag, an dem sich weltweit Millionen Menschen beteiligen. Unter dem diesjährigen Motto „Leben im Einklang mit der Natur“ widmeten sich zahlreiche Aktionen der Frage, wie Städte und Gemeinden unter dem Einfluss des Klimawandels umwelt- und klimagerecht gestaltet werden können. Eine besondere Aktion fand anlässlich des Earth Days im Wahlkreisbüro von Daniel Born (SPD) in Hockenheim statt: Landtagsvizepräsident Born und sein Team haben zusammen mit Kindern vom Hort Kosmos des Kinderschutzbundes die Stadtbäume vor dem Wahlkreisbüro des Abgeordneten unterpflanzt.

Born erhielt dabei nicht nur Unterstützung durch die Kinder sowie Elli Pioro, Leiterin des Horts, und Barbara Itschner, der zweiten Vorsitzenden des Kinderschutzbundes Hockenheim: Auch die SPD-Gemeinderäte Marina Nottbohm und Richard Zwick halfen mit. Dieter Rösch, Vorsitzender des Bund Hockenheimer Rheinebene, der das Team im Vorfeld der Bepflanzung bereits beraten hatte, erklärte den Hortkindern passend zum diesjährigen Motto die Bedeutung von Naturschutz und Artenvielfalt in der Stadt.

Für die Bäume vor dem Wahlkreisbüro in der Schwetzinger Straße hat Daniel Born bei der Stadt eine Baumpatenschaft übernommen. Diese schließt neben der Gestaltung der Baumscheiben ein, die Stadtgärtner bei der Baumpflege zu unterstützen, zum Beispiel durch die Bewässerung an trockenen Sommertagen.

Klimaresilienz und Artenvielfalt tragen zur Lebensqualität in Hockenheim bei

„Bäume und Grünflächen, auch wenn sie noch so klein sind, tragen zur Artenvielfalt vor unserer Haustür, zur Klimaresilienz der Stadt und zur Lebensqualität für die Anwohner bei“, erklärt Born, der sich als wohnungspolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion intensiv mit dem Thema nachhaltige Stadtentwicklung befasst, dazu. Der frischgebackene Baumpate möchte mit der Pflanzaktion ein Zeichen setzen, um für kommunalen Klimaschutz zu werben: „Ob im öffentlichen Raum oder im eigenen Garten, wir alle können in unseren Gemeinden zum Klima- und Naturschutz beitragen. Jeder Einzelne von uns ist gefragt und kann einen wichtigen Beitrag leisten.“

Dieser Aufforderung kamen die acht Hortkinder mit Freude und Begeisterung nach und übernahmen die Erstbepflanzung der „Mini-Gärten“. Verwendet wurde eine vielfältige Mischung aus insektenfreundlichen Stauden wie Margeriten, Storchschnabel und Sedum sowie aus resilienten Zwergsträuchern wie Lavendel und Thymian. Die Pflanzen erfüllen unterschiedliche Funktionen: Sie bieten Honig- und Wildbienen über das Jahr ein vielfältiges Pollen- und Nektarangebot und dienen Insekten als Unterschlupf.

Bodendecker wie der Storchschnabel verhindern außerdem ein zu schnelles Austrocknen des Bodens. „Ganz wichtig ist auch“, erklärte Rösch den jungen Gärtnern „dass ihr jetzt Blühpflanzen mit ganz verschiedenen Blütenformen gepflanzt habt. Die verschiedenen Wildbienen, Hummeln und Schmetterlinge haben nämlich verschieden lange Mundwerkzeuge und sind deshalb auf unterschiedliche Blüten angewiesen.“ Im Herbst sollen die Pflanzungen mit Blumenzwiebeln ergänzt werden.

Hockenheimer Kinder lernen die Bedeutung von Nachhaltigkeit

Die Kinder haben bei der Umweltaktion nicht nur etwas über die Bedeutung verschiedener Pflanzen für die Artenvielfalt gelernt, sondern konnten hautnah erleben, was jeder vor der eigenen Haustür tun kann, um seine Gemeinde beim Klima- und Naturschutz zu unterstützen. „Ein Garten bietet viel Raum zum Entdecken und Forschen, zeigt Kindern, was Nachhaltigkeit bedeutet und holt Naturerfahrungen in ihren Alltag“, macht Bildungsexperte Born bewusst, was gerade Kinder beim Gärtnern lernen können. „Dabei werden wichtige Kompetenzen gestärkt: Beim gemeinsamen Gärtnern zum Beispiel Achtsamkeit, Solidarität und Problemlösefähigkeiten. Das brauchen wir, um die Herausforderungen des Klimawandels im demokratischen miteinander zu meistern.“

Als Buga-Verantwortlicher der Stadt Hockenheim stattete auch Christoph Henninger, Referent des Oberbürgermeisters, der Aktion einen Besuch ab und bedankte sich bei dem Abgeordneten und den Kindern für ihr Engagement. Auch bei der Versorgung der fleißigen Gärtner vor Ort stand die Nachhaltigkeit im Vordergrund. So konnten die teilnehmenden Kinder sich mit leckerem Bio-Apfelsaft von den Hockenheimer Streuobstwiesen der Landwirtschaftsfamilie Rinklef erfrischen.

„Eine rundum gelungene Aktion“, resümiert Daniel Born schließlich. „Und das Beste ist: Wenn die Kinder jetzt am Wahlkreisbüro vorbeikommen, können sie immer wieder beobachten, wie sich ihr Beitrag zur Verschönerung ihrer Stadt entwickelt“, freut sich der hiesige Abgeordnete auf ein gutes Gedeihen für die Zukunft.