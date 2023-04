Das Wichtigste zum Hockenheimer Frühlingsfest

Hockenheim. Glaubt man den Wetterfröschen, soll sich der Frühling am Wochenende von seiner besseren Seite zeigen. Was nicht die schlechteste Möglichkeit wäre, steht der Stadt doch das erste große Open-Air-Vergnügen bevor. Dabei wäre an erster Stelle die Frühlingsmesse zu nennen, die von Samstag, 22. April, bis Dienstag, 25. April, die Menschen auf den Marktplatz locken wird.

Endlich wieder mit dem Autoscooter in Kontakt zu seinen Mitmenschen treten, an der Schießbude seine Treffsicherheit unter Beweis stellen oder sich an Zuckerwatte gütlich tun – und dies alles ohne den Corona-Schrecken im Nacken, ohne Gesichtsverhüllung und ohne irgendwelche Nachweise. Da wäre es die Krönung, wenn sich die Sonne dazugesellen würde.

Premiere für den 1. Charity-HÖP-Lauf am Sonntag in Hockenheim

Am Sonntag, 23. April, folgen der Charity-HÖP-Lauf, der ab der Mittagszeit die ganze Stadt auf die Beine bringen soll, und der verkaufsoffene Sonntag, der unter dem Motto „Einkaufen und Genießen“ steht. In der Innenstadt, im Bereich zwischen Rathaus und Fortuna-Kreuzung sowie in der Karlsruher Straße lädt der Hockenheimer Marketing-Verein (HMV) mit über 40 Gewerbetreibenden zu einem Spektakel mit zahlreichen Aktionen ein. Im Talhaus wird die Firma Haix mit von der Partie sein. Und auf dem Zehntscheunenplatz findet sich die Festbühne.

Ein Kinderprogramm mit Spiel- und Malaktionen, Hüpfburgen und Minigolf-Fußball wird in der Oberen Hauptstraße und Rathausstraße geboten. Parallel unterhält die Marching Band „Speedy Gonzales“ die Gäste live entlang der Innenstadt mit beliebten deutschen, spanischen und italienischen Hits. Auch vor dem Güldenen Engel wird es an diesem Nachmittag Livemusik geben.

Verschiedene Straßensperrungen im Hockenheimer Stadtgebiet

Bis Mittwoch, 26. April, werden die Rathausstraße zwischen der Otto- und Kirchenstraße, die Kirchenstraße zwischen der Luisen- und Rathausstraße sowie der Marktplatz für den Verkehr gesperrt. Auf dem Marktplatz herrscht ein Halteverbot. Während der Sperrung fährt der Stadtbus von der Heidelberger Straße über die Parkstraße zur Luisenstraße.

Am Sonntag, 23. April, in der Zeit von 10.15 bis 19 Uhr sind folgende Straßenabschnitte anlässlich des verkaufsoffenen Sonntags für den Verkehr gesperrt: Die Karlsruher Straße von der „Fortuna-Kreuzung“ bis zur Schubertstraße, die Obere Hauptstraße nach der Rathausstraße bis zur „Fortuna-Kreuzung“, der Zehntscheunenplatz sowie die Untere Mühlstraße im Bereich der hinteren Abzweigung zum Mühlenbrunnen in Richtung Obere Hauptstraße.

Darüber hinaus ist die komplette Untere Mühlstraße einschließlich der Kfz-Brücke bis zur Oberen Hauptstraße für den Zeitraum des Charity-HÖP-Laufs von 11 bis 14 Uhr gesperrt.

In diesen Straßenabschnitten und auf dem Zehnscheunenplatz herrscht zudem ein Halteverbot von 7 bis 19 Uhr.