Warme Kleidung für mehr als 1000 Menschen

Hockenheim. Effektive Weihnachtsaktionen haben beim Rotary Club Hockenheim Tradition. Als die Pandemie das Beisammensein der Familie an den Weihnachtstagen 2020 zu gefährden drohte, legte der Club kurz vorm Fest eine Schnelltestaktion in der Stadthalle auf, die Sicherheit für die Feiertage brachte. Im Dezember 2021 berichtete der Club über seine erfolgreiche Patenschaft für eine Familie im Ahrtal, die von der Sommerflut in der Region stark betroffen war. Dieses Jahr geht es um Hilfe in der Ukraine.

Der Hockenheimer Serviceclub hat in den vergangenen Monaten mehrfach in großem Umfang Medikamente und medizinisches Material gespendet und über einen sicheren Transportweg in Krankenhäuser in der Ukraine bringen lassen (wir berichteten). Jetzt aber droht den Menschen in den Kriegsgebieten nicht nur Energieknappheit und die Bedrohung durch Kampfhandlungen, sondern mit der landesüblichen winterlichen Kälte mit bis zu zweistelligen Minusgraden ein Faktor, der angesichts der bedrängenden Umstände für viele unmittelbar lebensgefährlich ist.

Rotary Club Hockenheim: Winterkleidung und Decken für Ukraine

Viele Wohnungen können nicht angemessen geheizt werden. Um hier schnell Hilfe zu leisten, hat der Club über die lokalen Medien dazu aufgerufen, ausrangierte Winterkleidung und Decken im Pflegezentrum Hockenheim zu sammeln, um diese zeitnah in die Ukraine transportieren zu können.

Am Montag war es so weit: Die Clubmitglieder beendeten ihr wöchentliches Treffen frühzeitig, um gemeinsam die gesammelten Stücke zu sortieren und für den Transport zu verpacken. Rund 20 Rotarier, die bis spät in den Abend zur Verfügung standen, staunten begeistert über das Ergebnis des Spendenaufrufs. Im Pflegezentrum hatten sich mehrere Berge an Wintermänteln und -jacken angesammelt. Erst in der Nacht ließ sich der tatsächliche Umfang feststellen: 29 Umzugskartons mit Herrenjacken, 44 mit Damenjacken und zehn mit Kinderjacken, jeweils in verschiedenen Größen, darüber hinaus drei Kartons mit Schals, Mützen und Handschuhen sowie mindestens 200 Decken und Schlafsäcke werden noch diese Woche die Reise in die Ukraine antreten.

Dort werden die Sachen von vertrauenswürdigen Partnern des Rotary Clubs entgegengenommen und verteilt. „Das bedeutet für mehr als 1000 Menschen eine warme Jacke – was für eine wunderbare Weihnachtsgeschichte!“ freut sich die Initiatorin des Projekts, die frühere Club-Präsidentin Manuela Offenloch. Der Club dankt den großzügigen Spendern aus Hockenheim und Umgebung, ohne die eine Aktion dieses Umfangs nicht durchgeführt werden könnte.