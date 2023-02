Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Ein Jahr Krieg in der Ukraine Zuflucht in Hockenheim: Sechs Menschen berichten von einem Jahr Ukraine-Krieg

Ihre Wege nach Hockenheim waren so verschieden, wie es ihre Pläne für die Zukunft sind. Aber in ihren Wünschen sind sie sich alle einig: „Frieden. Am liebsten in der nächsten Sekunde.