Bürgermeisterkandidat Wangler lädt in Ketsch zum Kennenlernen ein

Ketsch. Mit einem müssen die Ketscher rechnen: Wenn der parteiunabhängige Kandidat Timo Wangler der nächste Bürgermeister wird, dürfte der Anglersee die längste Zeit seinen Namen getragen haben und künftig vielmehr in Wanglersee umbenannt werden. Erstens wirbt der Diplom-Verwaltungswirt unter anderem unter „#großeswkleinerangler“ und zweitens nutzte er das Gewässer, um sich bei einer gemütlichen sonntäglichen Umrundung zu Fuß all jenen, die ihn noch nicht (so gut) kennen, bekannt zu machen – das sind doch deutliche Zeichen.

Das ist natürlich ein Flachs. Aber als Hinweis darauf, dass sich Timo Wangler auf Humor versteht, soll es schon mal genügen. Das mag dem einen oder anderen schon wieder die Zornesröte ins Gesicht treiben, denn was hat Humor mit dem Amt des Ortschefs zu tun. Eine ganze Menge: Wer will schon einen Bürgermeister, dem der Humor abhanden gekommen ist? Na also. Timo Wangler jedenfalls endete bei seiner kurz gehaltenen Vorstellungsrede mit dem Alternativvorschlag: „Und wer mich nicht wählen möchte, der kann hier noch ein paar Bier trinken, dann sieht er es bestimmt anders.“

Die meisten mussten auch gar nicht auf den Alkohol setzen. Grüne Schals waren unter den Gästen beim Obst- und Gartenbauverein, der Start und Ziel des Anglersee-Spaziergangs vorgab, erkennbar. Auch Genossen, die rote Schals tragen würden, wenn sie es den Grünen gleichtäten, sind gesichtet worden. Sie setzen mit ihrem Bekenntnis zu Timo Wangler (wir berichteten) nicht zuletzt auf den Aspekt der Erfahrung. Denn als verantwortlicher Kämmerer der Gemeinde Sandhausen, eine Tätigkeit, die der 48-Jährige seit mehr als zehn Jahren innehat, weiß er, wie man schwierigen Finanzlagen beikommen kann.

Aber reicht das, um seine Stimme für ihn abzugeben? Natürlich nicht. „Er hat den Blick von außen“, führte Sabine Weiß an. Auch wenn er schon über 20 Jahre mit Frau und Kindern in Ketsch wohne, stehe er doch für eine Draufsicht, auf die es nun ankomme, beschrieb die Ketscherin. Außerdem müsse man gegen den Klimawandel mit Maßnahmen vor Ort anfangen – und auch hierbei hatte die Wählerin ihren Wunschkandidaten bereits ausgemacht. „Er ist als Radler ja sehr naturverbunden“, sagt Weiß.

Was Wangler noch alles ist oder für was er steht, erörterte er mit verschiedenen Gesprächspartnern beispielsweise während der Runde um den See. Sein Programm war ihm an diesem Tag gar nicht so wichtig. Man sollte ihn selbst ein wenig besser kennenlernen. So wissen manche jetzt, dass er Humor hat – angesichts der schmalen Kassen in Ketsch sollte auch das nicht von Nachteil sein.