Ein Abend mit Genuss und Wehmut im Gasthaus Adler in Ketsch

Ketsch. Schon beim Betreten des Traditionsrestaurants ist die einzigartige und besondere Wohlfühlatmosphäre der Räumlichkeiten des Gasthauses Adler zu spüren. Hier empfangen im festlich und einladendem Ambiente Sabine und Ulrich Stecker ihre Gäste, unter ihnen zahlreiche Stammgäste, zur finalen kulinarischen Weinprobe, denn zum Jahresende werden sich die Türen des weit über die Ortsgrenzen hinaus etablierten Restaurants schließen (wir berichteten).

„Unsere kulinarische Weinprobe führen wir seit Jahrzehnten traditionell im Herbst durch. Seit wir 1997 den Adler übernommen haben, ist dieser Abend fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders und Gerhard Brenneis, Weinexperte und Repräsentant ausgewählter Erzeuger von Weinen, hat uns schon viele Jahre mit seinem Fachwissen unterstützt und wird auch heute den Gästen viele Details zu den zum Menü korrespondierenden Weinen präsentieren“, erklärt Sabine Stecker.

An den herbstlich dekorierten Tischen haben indes die rund 80 Gäste ihren Platz gefunden und Vorfreude auf den genussvollen Abend, jedoch auch eine Prise Wehmut ist zu spüren. „Für uns ist dieses Restaurant einfach unersetzlich. Wir genießen die außergewöhnliche und konstant hervorragende Küche seit über 20 Jahren“, bekräftigt Dr. Uwe Watzinski und Michael Rieth ergänzt: „Wir sind alle zwei Wochen hier zu Gast und haben zahlreiche Familienfeiern bei Steckers gefeiert. Ausnahmslos immer waren wir sehr zufrieden. Nun wünschen wir den Steckers einen wohlverdienten Ruhestand, jedoch werden wir alles hier sehr vermissen.“

Finale kulinarische Weinprobe im Gasthaus Adler in Ketsch: Vortrefflicher Einstieg

Für diesen Abend hat sich das Gastronomenehepaar einige Highlights für die Gäste einfallen lassen. Bereits als Amuse-Gueule schickt Küchenchef Ulrich Stecker den Freunden von genussreichen Geschmachserlebnissen eine feine Fischterrine auf dem Rote-Beete-Bett. Dieser vortreffliche Einstieg in das Degustationsmenü wurde begleitet von einem 2015er Millésimé De Saint Gall Champagner So Dark Grand Cru. Weinexperte Gerhard Brenneis aus Wachenheim, ein langjähriger Freund der Familie Stecker, erklärte, aus welcher besonderen Lage in der Champagne der Côte de Blancs der edle Tropfen, bestehend aus 80 Prozent Pinot und 20 Prozent Chardonnay, stammt. Zum asiatischen Kalbscarpaccio mit erlesenen Gewürzen mundet der 2021 Sauvignon Blanc Friulo DOC von Ca’Bolani aus Norditalien perfekt.

Auch zum danach gereichten Wachtelkotelett auf Perlgraupengrütze passte der leichte und lebendig duftige Wein, ganz nach italienischer Lebensart, hervorragend. Viele Gäste wählten dann den vom Weingut Rabl in Österreich stammenden 2021er Cabernet Sauvignon Rosé zu heimlichen Favoriten des Abends. Dieser feine, jedoch gleichermaßen füllige Tropfen macht schon beim Ansehen Lust auf den ersten Schluck und ergänzte den nächsten Menühöhepunkt des Abends, Seeteufel und Hummer auf Blattspinat, perfekt. Das danach gereichte Sorbet von bretonischem Apfelbrand ließ die Genießerherzen höher schlagen. Gerhard Brenneis, der selbst aus einer Winzerfamilie stammt, kündigte einen 2020 Butirah Syrah DOC Principi di Butera an, der mit viel Körper jedoch zusätzlich mit Finesse und Eleganz überzeugt und durch die Rebsorte Nero d’Avola aus Sizilien geprägt ist.

Das Dreierlei vom heimischen Reh-Rücken-Schulter und Maultäschle war eine wahre Gaumenfreude. Auch zum nächsten Gang, dem Mousse vom Roquefort mit Rotweinquitten, war dieser Tropfen ein perfekter Begleiter. Mit einem Millefeille von Himbeer und Mango mit Cocosnussparfait setzte Ulrich Stecker zum Menüfinale noch einmal Maßstäbe und anstatt eines süßen Dessertweines wurde ein prickelnder Ribolla Gialla Spumante Brut erneut von Ca’ Bolani eingeschenkt. Eine hervorragende Wahl, wie sich schnell zeigte.

„Wir genießen hier jeden Gang und jede Minute der bezaubernden Gastfreundlichkeit der Familie Stecker und ihrem Team. Perfekter kann man einen solchen Abend nicht gestalten. Wir wünschen den beiden nur das Beste und haben noch einige Male reserviert, um dieses Ambiente, was uns sehr fehlen wird, zu erleben“, bekräftigen Julia Glaser und Ricarda Brück, die mit ihren Begleitern die kulinarische Weinprobe genossen. Für Sabine und Ulrich Stecker war dieser Abend noch einmal Gelegenheit, die Gäste mit genussvollen Momenten zu begeistern, jedoch auch, um persönlich für die oft jahrelange Treue zu danken, bevor nach Silvester dann die Pforten in der Schwetzinger Straße geschlossen bleiben.