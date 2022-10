Speyerer Herbstmesse lockt mit Aktionen

Speyer. Im Dunkeln zu speisen – das ist als Veranstaltung bereits seit Längerem vielerorts gefragt. Eben dies nun auch inmitten einer Kirmesatmosphäre zu tun, ist aber neu. Bei der Speyerer Herbstmesse wird sich zeigen, ob die Idee den Geschmack der Besucher trifft.

Marktmeisterin Heidi Jester war es, die den Blitzeinfall zur Aktion hatte. In Kontakt trat sie dafür mit dem gelernten Koch Marc André de Zordo, der mit dem Speyerer Verein „Cooking Kids Club“ mittlerweile sprichwörtlich in aller Munde ist. Begeistert war er von Jesters Idee und so gibt es am Samstag, 22. Oktober, 18 Uhr, erstmals ein „Dinner in the Dark“ auf dem Festplatz.

„Die von den Kindern des Clubs zubereiteten Gerichte müssen von den Teilnehmern erschmeckt werden“, erklärt Jester im Vorfeld beim Pressegespräch zur 775. Herbstmesse. Angepasst werden könne das Menü (Preis: 25 Euro) für Vegetarier und Veganer. Einige Plätze für diesen kulinarischen Abend sind noch frei. Anmeldungen werden unter veranstaltungen@stadt-speyer.de entgegengenommen.

Die gleiche Adresse kann genutzt werden für die Anmeldung zur Weinprobe im Riesenrad. Diese ist auf Montag, 31. Oktober, 18 Uhr, terminiert. Schon einmal wurde die Verköstigung in den Gondeln durchgeführt. Diesmal wird sie zur Herbstmesse aufgepeppt. Die Gäste dürfen nicht nur einen Secco zum Auftakt sowie fünf ausgesuchte Weine im Anschluss genießen, die von Winzer Patrick Lagas vorgestellt werden, sondern sich diesmal zusätzlich auf schmackhafte Köstlichkeiten freuen, die dazu gereicht werden. Auch hier bringt sich der „Cooking Kids Club“ ein (Preis: 44 Euro).

Während sich Groß und Klein erneut auf die historische Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte (gesonderter Bericht) freuen dürfen, ist die Nacht der Lichter am Freitag, 28. Oktober, 17 Uhr, vor allem dem Nachwuchs vorbehalten. „Dieser wird mit eigenen Laternen vom Spinnen-Klettergerüst im Domgarten auf den Messplatz ziehen“, kündigt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) an. Dort findet gegen 21 Uhr ein Musik-Feuerwerk statt. Bis es soweit ist, erfahren die Sprösslinge – die von ihren Eltern begleitet werden – vom Speyerer Fährmann vieles zur Geschichte des Domgartens.

Die Messe in der Historie



Anlässlich der Speyerer Herbstmesse lädt Stauferkaiser Friedrich II. alias Gästeführer Frank Seidel wieder zur historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte ein. Am Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr erwartet der Kaiser sein „Gefolge“ auf dem Gschirrplätzel bei der Pilgerfigur an der Maximilianstraße. Inhaltlich startet die Historienführung im Juli 1245 mit der Erteilung des Privilegs zur Durchführung einer Messe. Karten sind zum Preis von 12 Euro bei der Stadtverwaltung Speyer bei Heidi Jester erhältlich, Telefon 06232/142748, E-Mail heidi.jester@stadt-speyer.de. Der majestätische Einsatz ist ehrenamtlich. Der Kartenerlös und gern gesehene Spenden werden einer sozialen Einrichtung in Speyer weitergereicht. Sollte es noch Restkarten geben, werden diese vor Ort durch den „Stauferkaiser“ selbst verkauft. Die Teilnehmer erwartet neben dem stadtgeschichtlichen Rundgang ein geselliger Ausklang auf der Herbstmesse bei Bratwurst, Getränk und kleinem Nachtisch, gesponsert vom Schaustellerverband Speyer. zg

Die Umwelt rückt am Montag, 24. Oktober, ab 17 Uhr bei der jungen Generation auf dem Festplatz in den Mittelpunkt. Dann wird der Klimastar gesucht. In Teams treten Erst- bis Sechstklässler gegeneinander an. „Wir haben erst Schulen, dann Vereine angeschrieben und dadurch einige Anmeldungen bekommen“, berichtet Jester auf Nachfrage und ergänzt: „Uns ging es darum, die Themen Klima und Nachhaltigkeit ins Bewusstsein zu rücken.“ Gelingen soll das bei den Kindern durch spezielle Spiele wie Müll sortieren mit Greifern aus Fahrzeugen im Verkehrskindergarten – das ist ein Rundfahrgeschäft – heraus.

Insgesamt werden laut Seiler 59 Schausteller ihre Geschäfte in Speyer aufbauen. „Das zeigt, dass es nach wie vor eine große Nachfrage für unsere Veranstaltungen gibt, auch in herausfordernden Zeiten“, stellt die OB heraus. Eröffnet wird die Herbstmesse am Freitag, 21. Oktober, um 18.30 Uhr. Sie dauert bis 31. Oktober und ist täglich ab 14 Uhr (sonntags ab 12 Uhr) geöffnet.

Weitere Aktionen während der Herbstmesse: Kinderhelden/-idole am 22./29. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Großeltern-Enkel-Nachmittag am 23./31. Oktober, 14 bis 18 Uhr, Kürbisschnitz-Wettbewerb am 25. Oktober ab 15 Uhr, Familientag am 26. Oktober, verkaufsoffener Sonntag am 30. Oktober von 13 bis 18 Uhr.