Fasching in Ketsch: Marschall notiert für den Umzug bis jetzt 73 Nummern

Das Brauchtum der Straßenfasnacht sei im Aussterben begriffen – das war vor allem in Rheinland-Pfalz in jünger Vergangenheit zu lesen, wo die Umzüge reihenweise abgesagt wurden. Dazu passt, dass die Narren in Mannheim-Ludwigshafen, Germersheim oder Frankenthal auch 2023 ohne Fasnachtsumzug auskommen müssen. Probleme bereite das Ehrenamt, mancherorts meldeten sich schlicht zu wenige Gruppen an

...