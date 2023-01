Fischerstechen: Das Boot „Ketscher Hewwl“ wird überarbeitet

„Seht her, so macht man das beim Fischerstechen“ – die „Barbaren“ fahren nach einem Sieg zurück ans Ufer. Dabei sind sie nur so gut wie ihr Kahn. Deshalb wurde das Boot „Ketscher Hewwl“ dieser Tage ins Trockendock befördert, wo es überarbeitet wird und unter anderem einen neuen Anstrich bekommt.

© Brückl/Martin