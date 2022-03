Gerd Welker bleibt an Spitze

Ketsch. Nach zweijährigem pandemiebedingtem Ausfall kamen die Naturfreunde wieder zu einer Hauptversammlung im Naturfreundehaus zusammen. Neben vielfältigen Themen wie der Umbau des Naturfreundehauses (wir berichteten), der Neueindeckung des Daches des separaten Vereinsheimes und den Kassenberichten der Jahre 2019, 2020 und 2021 fanden auch die notwendigen Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft sowie die Ehrung langjähriger Mitglieder statt.

Die von der Kassiererin Birgit Schäfer akribisch geführte Kasse wurde von den Kassenprüferinnen Edith Schäfer, Susanne Schäfer und Gerda Koch ohne Beanstandungen geprüft und die Entlastung der Kassiererin vorgeschlagen. Die Entlastung wurde von den Mitgliedern einstimmig bestätigt.

Die Geehrten Für 50-jährige Mitgliedschaft: Doris Trauth und Thomas Schäfer Für 10-jährige Mitgliedschaft: Sonja Boulanger, Renate Egerter und Michael Henze zg

Bei den Neuwahlen wurden die bisherigen Vorstandsmitglieder wie folgt wiedergewählt: Gerd Welker als Vorsitzender, Birgit Schäfer in Personalunion als stellvertretende Vorsitzende und Kassiererin, Michael Henze als Sportwart, Renate Egerter als Schriftführerin, Elke Sagerer als Pressewartin, Edith Beck und Andreas Kramer als Beisitzer und neu dazugekommen ist Kosta Christodoulou als Hausreferent. Vakant blieben die Ämter des Vergnügungswarts und des Kinder- und Jugendgruppenleiters. Ebenfalls in ihrem Amt bestätigt wurden die Kassenprüferinnen Edith Schäfer, Susanne Schäfer und Gerda Koch.

Zap-Gang soll im Juni spielen

An öffentlichen Veranstaltungen sind dieses Jahr noch die Beteiligung am Ketscher Maifest am 27. und 28. Mai und das Naturfreunde-Open-Air mit der beliebten Zap-Gang am 25. Juni geplant. Allerdings müsse das Open Air wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen auf der Vorstandssitzung am 6. Apirl noch durch den Vorstand bestätigt werden, worauf Gerd Welker hinwies. Der alte und neue Vorsitzende wünscht sich ansonsten dass das Vereinsleben wieder aktiviert wird und wie vor der Corona-Pandemie weitergeführt wird. zg

