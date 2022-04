Hähnchenfest mit „K’lydoscope“ für Juni eingeplant

Ketsch. Der erste Vorsitzende Daniel Siebert blickte bei der Haupftversammlung der Kleintierzüchter auf ein Jahr 2021 mit Höhen und Tiefen zurück. Die Corona-Pandemie habe auch in diesem Jahr leider nicht locker gelassen, sodass im Verein immer wieder Aktivitäten und Feste aufgeschoben oder sogar abgesagt werden mussten.

Siebert betonte aber den großen Tatendrang der Mitglieder insbesondere in der baulichen Weiterentwicklung auf der Anlage. So finde die geleistete Jugendarbeit aus den Vorjahren ihren erfolgreichen Platz, indem Achim Keilbach sich nun eigenständig in Parzelle 4 einbringt. Auch die ehemalige Jugendparzelle wird nun von Familie Oehlmann eigenständig betrieben und nach ihren Wünschen gestaltet.

Weiter hob der Vorsitzende die Modernisierung des Cafés Kaufmann hervor. Das Café werde nach hervorragendem Renovierungseinsatz sehr gut von der Bevölkerung besucht. Daniel Siebert bedankte sich bei Pächterin Heike Pfrang für die gute Zusammenarbeit und blickt optimistisch in die Zukunft. Ein weiteres großes Dankeschön ging an alle helfenden Hände und Gönner, die den Verein Jahr für Jahr mit Geldspenden unterstützten und sich für die züchterische Gemeinschaft einsetzten, meinte Siebert.

„Spitzbuben“ zum Auftakt

Der Vorsitzende hofft inständig, dass das Hähnchenfest im laufenden Jahr stattfinden kann: Für das geplante Hähnchenfest vom 10. bis 12. Juni habe bereits die Musikergruppe „Spitzbuben“ für Freitag, die Band „K‘lydoscope“ für Samstag und „Hermanns Musikanten“ für Sonntag zugesagt.

Außerdem solle es erstmals einen Kinderflohmarkt geben: Am Samstag, 28. Mai, werde dieser in der Zeit von 10 bis 15 Uhr auf dem Vereinsgelände ausgerichtet. Die Tischgebühr beträge dann 8 Euro und komme dem Verein zugute.

Dass dies für den Verein eine gute Sache sein kann, davon zeugte der

Bericht von Hauptkassiererin Brigitte Alt. Die Corona-Pandemie habe den Verein aus finanzieller Sicht in andere Dimensionen gebracht. Klar sei, wie Brigitte Alt betonte, dass der Verein ohne den Mittwoch-Hähnchenverkauf nicht mehr zahlungsfähig gewesen wäre. An dieser Stelle betonte Brigitte Alt die herausragende Arbeit von Harald Sturm und Meadina Löhr, die den Verein durch ihren Einsatz am Verkaufsstand maßgeblich am Leben gehalten hätten.

Unter dem Wahlleiter Daniel Siebert votierten die Mitglieder unter anderem für Sascha Gräble als stellvertretender Vorsitzender (siehe Infobox). Trotz Pandemie habe die eine oder andere Schau stattfinden können, sodass die Züchtenden auch Erfolge vorweisen können. Zu den Vereinsmeistern 2021 gehören Peter Schmidt (Groß- und Wassergeflügel, Werner Knoblauch (Tauben), Sascha Gräble (Zwerghühner) und Harald Sturm (Kaninchen). Lokalmeister 2021 wurden Peter Schmidt (Groß- und Wassergeflügel, die Zuchtgemeinschaft Kahmann/Nonnenmacher (Tauben), Hans-Peter Schmitt (Zwerghühner), Harald Sturm (Hühner) und Max Rahn (Jugend, Hühner). zg