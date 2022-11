Jubiläum an der Orgel

Ketsch/Brühl. Alexander Levental, Kirchenmusiker, Organist und Kantor, blickt in diesem Jahr auf sein 25-jähriges Wirken in den Kirchen der katholischen Gemeinde Brühl-Ketsch zurück. Begonnen hat er zusammen mit Pfarrer Georg Dresdner als „Werktagsorganis.

Würdigung seiner Fähigkeiten

In guter Erinnerung ist vielen die Aufführung der „Kantate Jubilate“ von Tamara Ibragimova im Rahmen dieser beiden Feierlichkeiten. Gerne denkt Levental auch an die Jahre der Kirchenchorleitung in Ketsch zurück. „Die Jahre sind wie im Flug vorbeigerauscht“, so der Musiker mit Herzblut, der mit seinem Orgelspiel auch die evangelische Kirchengemeinde bereichert.

Die katholische Kirchengemeinde gratuliert Alexander Levental ganz herzlich zum Jubiläum und würdigt sein Wirken im Vorabendgottesdienst an diesem Freitag, 5. November, um 18 Uhr in St. Sebastian Ketsch. zg