Ketsch: Ausflug zur Haubenlerche

Ketsch. Die Haubenlerchen mit ihrer markanten Federhaube sind die Punks unter den Vögeln. In Baden-Württemberg sind sie vom Aussterben bedroht und streng geschützt. Das führt auch bei uns in der Kurpfalz zu zahlreichen Schutzmaßnahmen, um den Bestand zu vergrößern. Der Landtagswahlkreis Schwetzingen ist baden-württembergischer Verbreitungsschwerpunkt der Haubenlerche.

Die Schutzmaßnahmen in Ketsch sind ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, wie gelingendes Haubenlerchenmanagement in einer Gemeinde aussehen kann. Hier hat sich dank des großen Engagements der Gemeinde Ketsch der Lerchenbestand seitdem fast vervierfacht.

Bei einer Exkursion möchte Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen, zusammen mit Andreas Ness die Lebensweise und den Lebensraum der Haubenlerche vorstellen und zeigen, warum und wie die Haubenlerche geschützt werden kann. Ness ist Geschäftsführer des Planungsbüros IUS Weibel & Ness mit Sitz in Heidelberg und betreut seit einigen Jahren auch die Haubenlerchenpopulation in Ketsch.

Ortschef mit dabei

Bürgermeister Timo Wangler wird bei der Exkursion ebenfalls anwesend sein und in einem Grußwort das Engagement der Gemeinde für die Haubenlerche thematisieren.

Die Exkursion findet am Samstag, 22. April, um 9 Uhr statt. Treffpunkt ist der öffentliche Parkplatz am Hundeauslaufplatz am Heuweg. zg