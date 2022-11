Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Volkstrauertag Ketsch: Timo Wangler erinnert daran, die Hoffnung auf Frieden nie zu verlieren

Am Vorabend des Gedenktags am Sonntag erinnern Vertreter der Gemeinde - darunter Bürgermeister Wangler - sowie Schüler und Sänger an die Gefallenen und Opfer der Kriege.