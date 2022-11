Ketsch: Weihnachtsgeschichte einmal ganz anders

Ketsch. Nach zwei Jahren Pause soll am ersten Adventswochenende der Ketscher Marktplatz zum ersten Mal wieder in Weihnachtsstimmung aufleben. „Am Sonntag, 27. November, möchten wir deshalb auch besonders auf das nahende Fest einstimmen“, laden die Verantwortlichen des Central-Kino ein. „Von 14 bis 16 Uhr ist das Kino geöffnet. Zur vollen und halben Stunde ist der Film ,Weihnachtsgeschichte‘ viermal auf der großen Leinwand zu sehen und zwar in einer ganz zauberhaften Version.“

In den vergangenen Jahren wurde das Ketscher Ferdinand-Schmid-Haus immer wieder zum Filmstudio. Mit Egli-Figuren als Darstellern entstanden dort Filme zu vielen biblischen Geschichten. „Es sind kleine Kunstwerke“, blicken die Organisatoren auf den 27. November voraus. „Mehr als 100 solcher Figuren hat Elke Noeske in mehr als zwei Jahrzehnten geschaffen. Gemeinsam mit dem Filmteam setzte sie diese in immer neuen Rollen in Szene. „Im Central-Kino zeigen wir die ,Weihnachtsgeschichte‘, der Film dauert rund 25 Minuten. Im Kinofoyer sind einige der Darsteller zu sehen und Elke Noeske ist dabei und erzählt über die Gestaltung der Figuren und die Dreharbeiten.“

Der Eintritt für die vier Vorstellungen von „Weihnachtsgeschichte“ im Central-Kino in der Zeit zwischen 14 und 16 Uhr ist kostenlos. zg