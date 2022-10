Ketscher Bridge-Club spendet an die Jugendarbeit

Ketsch. Bridge ist ein Kartenspiel mit langer Tradition und auch der Ketscher Bridge-Club hält diese hoch – jüngst durch sein Herbstturnier, das dieses Mal im Clublokal ausgespielt wurde. Vorsitzende Ilse-Marie Oswald begrüßte dabei nicht nur die Spieler, sondern auch Bürgermeister Timo Wangler, der eine Spende des Clubs in Höhe von 600 Euro entgegennahm, die der Verein bei seinem jährlichen Benefizturnier zusammengetragen hatte.

„Die Spende soll wieder der Nachbarschaftshilfe beziehungsweise der Jugendarbeit zugutekommen“, schreiben die Vereinsverantwortlichen zur Spende. Der Ketscher Verwaltungschef erklärte, dass er einen Teil des Geldes für die Calisthenics-Anlage verwenden möchte – ein Projekt, das ihm sehr am Herzen liege.

Tarnowska/Kemmer gewinnen

Im Anschluss begann das Turnier, das mit Dreifachwertung ausgetragen wurde und dem Timo Wangler noch längere Zeit sehr interessiert zuschaute. Die Turnierleitung hatte Sportwart Frederik Decker übernommen.

Unterbrochen wurde das Bridgespiel lediglich zum Mittagessen, für das sich die Vereinsmitglieder Pizza bestellt hatten, sowie später für Kaffee und einen Espresso. Wer danach noch Lust auf etwas Süßes hatte, konnte sich am Kuchenbuffet bedienen. „Die leckeren Kuchen hatten fleißige Clubdamen dankenswerterweise gebacken“, hatte Oswald angekündigt.

Anschließend wurde nochmals mehrere Stunden Bridge gespielt. Nach Turnierende warteten die Teilnehmer gespannt auf die Ergebnisse. Den ersten Platz belegte das Paar Jadwiga Tarnowska und Maria Kemmer, das Andrzej Czarnota mit Partner Wojtek Karon auf den zweiten sowie Frederik Decker mit Juan Buhrkohl auf den dritten Rang verdrängt hatte.

International erfolgreich

Der Ketscher Bridge-Club besteht bereits seit 45 Jahren und viele seiner Mitglieder haben es in diesen viereinhalb Jahrzehnten bis in die Bundesliga geschafft. „In diesem Jahr gewann unser Mitglied Daniela von Arnim in Breslau die Weltmeisterschaft im Mixed-Team. Ebenfalls dieses Jahr holte sie im italienischen Salsomaggiore bei den Weltmeisterschaften im Mixedturnier Bronze“, schreibt der Verein. Anja Alberti und Anne Gladiator erspielten sich ebenfalls den Weltmeistertitel.

„Pandemiebedingt konnten die Spieler in diesem Jahr zweimal zu einer Weltmeisterschaft antreten“, erklären die Ketscher Clubverantwortlichen.