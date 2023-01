Ketscher Bürgermeister Timo Wangler: „Ich bin froh, dass ich ein so tolles Amtsleiterteam habe“

Zum Neujahrsempfang lädt die Gemeinde Ketsch am Sonntag, 15. Januar, ab 11 Uhr in die Rheinhalle ein. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, das Jahr 2022 Revue passieren zu lassen und einen Ausblick auf die Planungen für 2023 zu geben. In unserer Redaktion gibt es ungeduldige Redakteure, die nicht so lange warten möchten – Bürgermeister Timo Wangler versteht das und beantwortete unsere

...